ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Γράφτηκαν, και γράφονται, αναρίθμητα κείμενα που υποστηρίζουν ότι ο κορωνοϊός θα μας αναγκάσει να δούμε καταπρόσωπο τις αδυναμίες των κοινωνιών μας, και να καταλάβουμε τα προβλήματά τους.

Παραδόξως, τα πράγματα φαίνεται να είναι εντελώς διαφορετικά.

Οι κοινωνίες μας δοκιμάζονται περισσότερο από το εμβόλιο παρά από την covid-19.

Το παράδοξο είναι ότι το φάρμακο αποκαλύπτει περισσότερα για εμάς τους ίδιους παρά η αρρώστια.

• • •

Η ΤΥΝΗΣΙΑ ΣΕ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ

Μπορεί να γιορτάζει ο λαός όταν περιστέλλεται η δημοκρατία; Αυτό συνέβη χθες, μόλις ο πρόεδρος της Τυνησίας, Κάις Σαΐντ, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, παύει την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Χισάμ Μασίσι και αίρει την ασυλία των βουλευτών.

TUNISIA: Crowds take to streets in Tunis tonight to celebrate President decision of dismissing Gov. , firing PM & freezing parliament.



Major political upheaval. Islamist Opposition calling it a “coup”, reports on airport & borders closures: pic.twitter.com/HSdsf1tKXU