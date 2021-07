ΕΝΙΟΤΕ Ο ΚΟΝΦΟΡΜΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ

Πρόκειται μάλλον για κοινοτοπία. Οι περισσότεροι φροντίζουν να ταυτιστούν, πιθανόν αυτολογοκρινόμενοι, με τη δεσπόζουσα άποψη, ιδίως όταν οι αναλύσεις τους ενδέχεται να βλάψουν την καριέρα τους. Διότι, όπως παρατήρησε και ο Κέινς: «Η σοφία, παγκοσμίως, διδάσκει ότι για τη φήμη είναι καλύτερα να αποτύχει κανείς συμβατικά παρά να πετύχει αντισυμβατικά» (Γενική Θεωρία, κεφ. 12).

Η κώφωση αυτή μπορεί να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες, όπως φάνηκε και στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008. Λίγες φωνές που ακούστηκαν για επικείμενο Αρμαγεδδώνα, αγνοήθηκαν παντελώς και αντιμετωπίστηκαν με συγκαταβατικά χαμόγελα.

Ενίοτε, όμως, ο κονφορμισμός είναι αρετή. Πριν από λίγες μέρες, διαβάσαμε το εξής: «Δεν ανησυχώ πολύ με τη Δέλτα μετάλλαξη. Θεωρώ ότι έχει δοθεί περισσότερη έμφαση από όση χρειάζεται. Η αύξηση που βλέπουμε σε διάφορες περιοχές, συνδυάζεται περισσότερο με τοπικές επιδημίες, παρά με μία τεράστια αύξηση της μεταδοτικότητας, όπως παρουσιάζεται. Είναι λίγο πιο μεταδοτική, αλλά όχι τόσο πολύ, όσο εμφανίζεται».

Τη δήλωση αυτή έκανε διεθνώς αναγνωρισμένος καθηγητής, με επιστημονικό έργο υψηλής ποιότητας. Φυσικά, όλοι έχουν το δικαίωμα στο λάθος, και μόνον οι βουβοί είναι αλάνθαστοι.

Ωστόσο, όταν το 99% των ειδικών παγκοσμίως και οι αριθμοί λένε τα αντίθετα, η επιζήτηση της πρωτοτυπίας ή/και η σώνει και καλά διαφοροποίηση είναι επικίνδυνη. Ενίοτε πολύ μάλιστα, ιδίως αν δεν έχει περάσει ούτε βδομάδα από τη διάψευσή τους.

• • •

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ

Στις 5 Ιουλίου, εγκαινιάστηκε επισήμως στο Τάρτου της Εσθονίας το πρώτο αυτόνομο όχημα με υδρογονοκίνηση παγκοσμίως, σύμφωνα με τους κατασκευαστές του.

Προϊόν της συνεργασίας του εσθονικού κατασκευαστή αυτόνομων οχημάτων, Auve Tech, και του πανεπιστημίου Τάρτου, πέρασε τους ελέγχους της Εσθονικής Διοίκησης Μεταφορών και πήρε την άδεια λειτουργίας σε δημόσιους δρόμους.

Το μίνι λεωφορείο έχει 6 θέσεις επιβατών, λειτουργεί με χαμηλής θερμοκρασίας κυψέλες υδρογόνου που ανέπτυξε το πανεπιστήμιο Τάρτου, και μπορεί να ελέγχεται με τηλεχειρισμό από ένα εξωτερικό κέντρο ελέγχου.

Το όχημα είναι απολύτως φιλικό προς το περιβάλλον, δεδομένου ότι τα μόνα που εκπέμπει είναι υδρατμοί και θερμότητα. Οι «νέας γενιάς κυψέλες καυσίμου» λειτουργούν σε «σημαντικά χαμηλότερες» θερμοκρασίες σε σχέση με τις υπάρχουσες, πράγμα που εξασφαλίζει μεγαλύτερο χρόνο ζωής, και πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια.

