«ΓΚΛΑΜΟΥΡΙΑ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Η τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Καννών είχε όλη την απαιτούμενη λάμψη προκειμένου να εξορκιστεί η κατάρα της covid-19.

Το φεστιβάλ έπρεπε να ξαναπιάσει το νήμα από το 2019, και να ξεχαστεί το αναπόφευκτο κενό των δύο χρόνων.

Εξορκισμός της πανδημίας, αλλά παραβιάζοντας μαζικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Λίγες μάσκες, μηδαμινές αποστάσεις.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος των «New York Times», Kyle Buchanan, που βιντεοσκόπησε την αίθουσα, εκτιμά ότι μόνο το 15 με 20% των θεατών φορούσαν μάσκα.

Η «γκλαμουριά» νίκησε τους υγειονομικούς κανόνες, και πολλοί κατηγόρησαν τις αρχές ότι κάνουν τα στραβά μάτια σε διάσημους «προνομιούχους», τη στιγμή που η απειλή ενός τέταρτου κύματος επικρέμαται πάνω από τη χώρα.

Το συμπέρασμα είναι ότι, δυστυχώς, δεν μπορείς να τα έχεις όλα.

