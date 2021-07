Πειθαρχικό έλεγχο ξεκίνησε η UEFA σε βάρος της Αγγλίας για το λέιζερ που στόχευσε οπαδός το πρόσωπο του τερματοφύλακα της Δανίας, σε μια κρίσιμη στιγμή του χθεσινού ημιτελικού του Euro 2020.



Η τηλεοπτική κάμερα κατέγραψε το στιγμιότυπο με το πράσινο φως πάνω στο πρόσωπο του Κάσπερ Σμάιχελ, λίγο πριν ο Χάρι Κέιν εκτελέσει πέναλτι στην παράταση.

This was the moment a laser pointer was directed at Denmark keeper Kasper Schmeichel during Wednesday's #Euro2020 semi-final against England. #bbceuro2020 #ENG #DEN