Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μετά το επεισόδιο μεταξύ του πρωθυπουργού και της Ολλανδής δημοσιογράφου, Ίνγκεμποργκ Μπόιχελ, τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως ακριβώς συμβαίνει συχνά στη χώρα μας, που πρότυπό τους παραμένει η γνωστή διαμάχη μεταξύ «ουσίας» και «διαδικασίας» των φοιτητικών συνελεύσεων.

Η Μπόιχελ κατηγορήθηκε για την αναιδή, προσβλητική, αντιδημοσιογραφική συμπεριφορά της, συνδυασμένη με άθλια ad hominen επίθεση. Τα επιχειρήματα αφορούσαν τη διαδικασία: αν έπρεπε να χρησιμοποιήσει αυτή ή την άλλη φράση, αυτόν τον τόνο ή τον άλλο, κ.ο.κ.

Οι πιο σοβαροί εξ αυτών τόνισαν ότι η Μπόιχελ δεν κατάφερε να αναδείξει το ζήτημα που επεδίωκε (ή να «στριμώξει» τον πρωθυπουργό), δηλαδή έχασε την «ουσία» εξαιτίας των «διαδικαστικών σφαλμάτων» της.

Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, ουσία υπάρχει. Διεθνείς οργανισμοί έχουν καταγγείλλει τις παράνομες επαναπροωθήσεις, η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απαιτήσει από τη χώρα μας να συστήσει νέο ανεξάρτητο μηχανισμό διερεύνησης των καταγγελιών. Άλλωστε, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, κατέθεσε αίτημα προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) να διερευνήσει τις πρόσφατες καταγγελίες, απαντώντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι «η Ελλάδα έχει ανεξάρτητες αρχές για να διερευνούν καταγγελίες». Συνεπώς, μέχρι τουλάχιστον να υπάρξει απάντηση από την ΕΑΔ, το ζήτημα παραμένει ανοικτό.

Ποιος είναι ο προσωρινός απολογισμός; Όσοι είχαν άποψη, υπέρ ή κατά της κυβέρνησης, για τις επαναπροωθήσεις, δεν κουνήθηκαν ρούπι από αυτές. Όσοι δεν είχαν, μάλλον τάχθηκαν υπέρ της αντίδρασης του πρωθυπουργού. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το ίδιο ισχύει διεθνώς, όπου η έμφαση στον Τύπο δόθηκε στην υπεραντίδρασή του.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας καταργηθεί το 2014, η κεντροαριστερή κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία επανέφερε, χθες Τετάρτη, τη δωρεάν πρόσβαση στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (ΙΥΑ).

Η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Χοσέ Λουίς Θαπατέρο επέτρεψε την πρόσβαση στην ΙΥΑ, μέσω του συστήματος δημόσιας υγείας, σε ανύπαντρες και λεσβίες, αλλά την περιόρισε η δεξιά κυβέρνηση το 2014 μόνο σε ετεροσεξουαλικά ζευγάρια.

Ο υπουργός Υγείας σε ανακοίνωσή του επισήμανε ότι «η κυβέρνηση απέδωσε στις ανύπαντρες μητέρες, στις λεσβίες, και στις αμφυφιλόφιλες την πρόσβαση στις τεχνικές ΙΥΑ στο σύστημα της δημόσιας υγείας». Το καινούργιο σε σχέση με την κυβέρνηση Θαπατέρο είναι ότι το μέτρο «επεκτείνεται σε τρανσέξουαλ πρόσωπα με ικανότητα κυοφορίας».

Πάντως, φαίνεται ότι θα έχουμε πολλά ράβε – ξήλωνε σε πολλές χώρες, και όχι μόνο σε τούτο το θέμα, μέχρι να σταθεροποιηθεί κάπως η κατάσταση.

Πηγή: 20 minutes

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ ΠΡΟΔΙΔΕΙ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δίκη του Kyle Rittenhouse, του έφηβου που σκότωσε δύο άτομα και τραυμάτισε ένα, το περασμένο καλοκαίρι, σε ταραχές στην πολιτεία Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, εξαιτίας του πισώπλατου επτάκις πυροβολισμού ενός μαύρου από λευκό αστυνομικό που τον άφησε παράλυτο.

Πολλοί αναρωτιόνταν αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, από χθες δε αμφισβητούν την αμεροληψία του δικαστή, ακούγοντας το κινητό του.

Κάποια στιγμή κουδούνισε το κινητό του δικαστή, και όλη η αίθουσα του δικαστηρίου άκουσε το κεντρικό μουσικό θέμα της προεδρικής καμπάνιας του Ντ. Τραμπ. Ο Τραμπ είχε αρνηθεί να καταδικάσει τον Rittenhouse και είχε αποφύγει να αναφέρει το όνομα του μαύρου.

That's Judge Schroeder's phone. It's playing Trump's campaign theme song. Any more questions? #KyleRittenhouseTrial