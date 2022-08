Η Ουκρανία χρειάζεται λύσεις, όχι ατέλειωτο πόλεμο

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ

Το Γραφείο Υποθέσεων της Ταϊβάν του Κρατικού Συμβουλίου και το Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας δημοσίευσαν χθες Τετάρτη μια λευκή βίβλο (white paper) με τίτλο «Το ζήτημα της Ταϊβάν και η επανένωση της Κίνας στη νέα εποχή», που περιγράφει λεπτομερώς πώς το Πεκίνο σχεδιάζει να ανακτήσει το νησί.

«Είμαστε μία Κίνα και η Ταϊβάν είναι μέρος της Κίνας. Αυτό είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός που υποστηρίζεται από την ιστορία και τον νόμο. Η Ταϊβάν δεν υπήρξε ποτέ κράτος· το καθεστώς της ως μέρος της Κίνας παραμένει αμετάβλητο», αναφέρει η λευκή βίβλος, τονίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας είναι προσηλωμένο στην πραγματοποίηση της πλήρους επανένωσης της Κίνας.

Οι δύο προηγούμενες λευκές βίβλοι για το ζήτημα της Ταϊβάν κυκλοφόρησαν το 1993 και το 2000, και η δημοσίευση της τελευταίας κρίθηκε απαραίτητη καθώς η κατάσταση έχει αλλάξει βαθιά τις τελευταίες δεκαετίες.

Όπως και οι προηγούμενες, η τρίτη Λευκή Βίβλος τονίζει πάλι ότι η ειρηνική επανένωση και το «μία χώρα, δύο συστήματα» είναι οι βασικές αρχές της Κίνας για την επίλυση του ζητήματος της Ταϊβάν και η καλύτερη προσέγγιση για την υλοποίηση της εθνικής επανένωσης, οι δε διαφορές στο κοινωνικό σύστημα της ηπειρωτικής χώρας και της Ταϊβάν «δεν αποτελούν ούτε εμπόδιο για την επανένωση ούτε δικαιολογία για την απόσχιση».

Σε αντίθεση, όμως, προς τις προηγούμενες εκδόσεις, η τελευταία λευκή βίβλος τονίζει ότι ο πιο κρίσιμος παράγοντας που καθορίζει τη γενική τάση της επανένωσης είναι η ανάπτυξη της Κίνας, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ικανότητά της να επιλύσει το ζήτημα της Ταϊβάν γίνεται όλο και πιο ισχυρή: «Σήμερα, η Κίνα έχει εξελιχθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Με σημαντική αύξηση της πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής, τεχνολογικής και στρατιωτικής της δύναμης, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα η Κίνα να επιτρέψει να διαχωριστεί ξανά η Ταϊβάν».

Παρότι υποστηρίζεται ότι η ευρεία συνεργασία είναι η οδός προς την ειρηνική επανένωση, η χρήση βίας δεν αποκλείεται: «Η χρήση βίας θα είναι η έσχατη λύση που θα ληφθεί υπό επιτακτικές συνθήκες. Θα αναγκαστούμε να λάβουμε δραστικά μέτρα μόνο για να απαντήσουμε στις προκλήσεις αυτονομιστικών στοιχείων ή εξωτερικών δυνάμεων, εάν ποτέ ξεπεράσουν τις κόκκινες γραμμές μας».

Η έκδοση της τρίτης λευκής βίβλου αποτελεί σε μεγάλο βαθμό διατύπωση της συνολικής στρατηγικής του Κόμματος για την επίλυση του ζητήματος της Ταϊβάν. Ωστόσο, αντικειμενικά λειτουργεί επίσης και ως πολιτική απάντηση στις εντάσεις που προκλήθηκαν από την επίσκεψη της Πελόζι, παράλληλα με τα στρατιωτικά και οικονομικά αντίμετρα.

Πηγή: Global Times

• • •

Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ, ΟΧΙ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΠΟΛΕΜΟ

Ο πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται ότι έχει εισέλθει σε φάση φθοράς, η πολυαναμενόμενη αντεπίθεση των Ουκρανών μετατοπίστηκε μάλλον για έναν ή δύο μήνες αργότερα, και κανένα από τα μέρη δεν φαίνεται διατεθειμένο για κατάπαυση του πυρός.

Στο πλαίσιο αυτό, αυξάνονται οι δημόσιες παρεμβάσεις στις ΗΠΑ που προτρέπουν τη δύση να ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να διερευνήσουν τις δυνατότητες για πολιτική λύση, προτού η κλιμάκωση απομακρύνει ακόμη μακρύτερα τις διπλωματικές δυνατότητες.

«Καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να εκπληρώσει τους μέγιστους πολεμικούς της στόχους: Η Ρωσία δεν μπορεί να κατακτήσει όλη την Ουκρανία και η Ουκρανία δεν μπορεί να εκδιώξει ολοκληρωτικά τις ρωσικές δυνάμεις», έγραψαν πρόσφατα ο Στίβεν Σάιμον του ΜΙΤ και ο Τζόναθαν Στίβενσον του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS) («Ukraine Needs Solutions, Not Endless War», The National Interest, 30 Ιουλίου 2022). Σημειωτέον, αμφότεροι υπηρέτησαν στο προσωπικό του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στη διοίκηση Ομπάμα.

Μολονότι καμία πλευρά δεν δείχνει διάθεση να συνομιλήσει με την άλλη σήμερα, ένας από τους σκοπούς της διπλωματίας είναι να διερευνά τις προθέσεις των αντιπάλων — και των συμμάχων — σε μια κρίση, υποστηρίζουν οι Σάιμον και Στίβενσον. «Οι μεταφορές όπλων είναι το κλειδί για τη διαμόρφωση του σκηνικού. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταστήσουν σαφές στην Ουκρανία ότι, αν υπάρξει διπλωματική ευκαιρία, περιμένουν από το Κίεβο να την εκμεταλλευτεί, ειδάλλως θα μπορούσαν να κλείσουν τη στρόφιγγα. Για τη Ρωσία, το μήνυμα θα ήταν να αδράξει μια τέτοια ευκαιρία, αλλιώς οι Ουκρανοί θα πάρουν πολύ περισσότερο οπλισμό».

Ούτως ή άλλως, όπως ανέφεραν τον περασμένο μήνα οι Peter Baker και David E. Sanger των New York Times επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους, η παροχή δυτικού οπλισμού στην Ουκρανία κάποια στιγμή θα μειωθεί και «κανείς δεν περιμένει άλλη μια επιταγή 54 δισ. δολαρίων».

Επιπλέον, οι Ουκρανοί γνωρίζουν ότι η ευρωπαϊκή υποστήριξη είναι εύθραυστη, και μπορεί να διαρραγεί τον ερχόμενο χειμώνα, αν οι εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας είναι καταλυτικές.

Από την άλλη, ο πόλεμος εξαντλεί τα στρατιωτικά μέσα της Ρωσίας, με πιθανό αποτέλεσμα να αποδυναμωθούν οι δυνατότητες παρέμβασής της σε άλλες χώρες (π.χ. Συρία) και να αυξηθούν οι προκλήσεις γειτονικών της κρατών.

Πηγή: The National Interest, The New York Times

• • •

Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΧΩΡΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η Βρετανία βρίσκεται καθ’ οδόν για να γίνει χώρα αναδυόμενης αγοράς, σύμφωνα με τη δανέζικη επενδυτική τράπεζα, Saxo Bank.

Σε ένα ερευνητικό σημείωμα που κοινοποιήθηκε τη Δευτέρα, ο επικεφαλής μακροοικονομικών αναλύσεων της Saxo Bank, Christopher Dembik, δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «μοιάζει όλο και περισσότερο με χώρα αναδυόμενης αγοράς». «Αυτό που δεν έκανε το Brexit από μόνο του, το κατάφερε το Brexit σε συνδυασμό με την Covid και τον υψηλό πληθωρισμό. Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου έχει συντριβεί».

Η πολιτική αστάθεια, οι εμπορικές διαταραχές, η ενεργειακή κρίση και ο ιλιγγιώδης πληθωρισμός τσακίζουν τη φήμη της χώρας παγκοσμίως. Ο μόνος παράγοντας που λείπει από τον χαρακτηρισμό ως χώρα αναδυόμενης αγοράς, κατά τον Dembik, είναι μια νομισματική κρίση, με τη βρετανική λίρα να κρατάει σταθερά παρά τις μακροοικονομικές αντιξοότητες: «Έπεσε μόνο 0,70% έναντι του ευρώ και 1,50% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Το στοίχημά μας: αφού επιβιώσαμε από την αβεβαιότητα του Brexit, δεν βλέπουμε τι θα μπορούσε να ωθήσει τη στερλίνα σε ελεύθερη πτώση».

Ωστόσο, συμπλήρωσε, όλοι οι πρόδρομοι δείκτες υποδεικνύουν μεγαλύτερες δυσκολίες για τη βρετανική οικονομία. Για παράδειγμα, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων — που συχνά θεωρούνται ως πρόδρομος δείκτης για την υγεία της βρετανικής οικονομίας — μειώθηκαν από 1,835 εκατομμύρια τον Ιούλιο του 2021 σε 1,528 εκατομμύρια τον περασμένο μήνα.

Η τράπεζα υπέδειξε ότι υπάρχουν πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης, και ότι «το κοινωνικό συμβόλαιο έχει διαρραγεί».

«Φανταστείτε τους πτυχιούχους που εισήλθαν στο εργατικό δυναμικό το 2009/10, στους οποίους είχαν πει αυτό ήταν ένα κραχ που συμβαίνει άπαξ στη ζωή. Τώρα βρίσκονται στις αρχές της δεκαετίας των 30 τους, και βιώνουν μια ακόμη οικονομική κρίση που συμβαίνει άπαξ στη ζωή τους», δήλωσε ο Dembik.

«Αντιμετώπισαν μια οικονομία με καταπιεσμένους μισθούς, χωρίς προοπτικές στέγασης, δύο χρόνια χαμένης κοινωνικοποίησης στο λουκέτο, αισχρούς λογαριασμούς ενέργειας και ενοικίου και τώρα μια μακρά ύφεση. Αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερη φτώχεια και απόγνωση».

Πηγή: CNBC, The London Economist

Facebook Twitter Συνταξιούχοι διαμαρτύρονται για την άνοδο των τιμών των καυσίμων σε διαδήλωση στην Ντάουνινγκ Στριτ τον Φεβρουάριο 2022 στο Λονδίνο. Φωτ.: Getty Images/Ideal Image

• • •

ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΙΔΙ

Η ιταλική κυβέρνηση κινεί διαδικασία κατά της Σλοβενίας σε μια προσπάθεια να υπερασπιστεί τη γνησιότητα του φημισμένου βαλσάμικου ξιδιού της Μόντενα.

Η διένεξη μεταξύ των δύο χωρών ξεκίνησε πέρυσι, όταν η Σλοβενία κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχέδιά της να ονομάζει οποιοδήποτε ξίδι κρασιού αναμεμειγμένο με συμπυκνωμένο χυμό φρούτων ως «βαλσάμικο ξίδι».

Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), aceto balsamico di Modena, ισχύει από το 2009, και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από παραγωγούς της Μόντενα και της περιοχής Εμίλια-Ρομάνια.

Η Ιταλία θεωρεί ότι η κίνηση της Σλοβενίας υπονομεύει την παράδοση της αριστείας της στο βαλσάμικο ξίδι της Μόντενα, και προπαντός ότι απειλεί να αποσπάσει σημαντικό μερίδιο από μια αγορά περίπου ενός δισ. ευρώ.

Πάντως, τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για τους Ιταλούς. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε προσφάτως ότι η προστατευόμενη ονομασία aceto balsamico di Modena «δεν επεκτείνεται στη χρήση μη γεωγραφικών επιμέρους όρων». Επομένως, ενώ το εμπορικό σήμα aceto balsamico di Modena μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από παραγωγούς εντός συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, δεν υφίστανται τέτοιοι περιορισμοί για το aceto balsamico μόνο.

To βαλσάμικο ξίδι δημιουργήθηκε το 1605 στη Μόντενα της Ιταλίας. Το ακριβότερο ίσως είναι το βαλσάμικο ξίδι 100 ετών του Giuseppe Giusti — ένα μπουκάλι μπορεί να κοστίζει πάνω από 500 ευρώ —, που παλαιώνει σε βαρέλια από ξύλο κερασιάς και αποστάζεται ακολουθώντας τις οικογενειακές παραδόσεις 400 ετών.

Πηγή: The Guardian, Euronews

Facebook Twitter Η ιταλική κυβέρνηση κινεί διαδικασία κατά της Σλοβενίας σε μια προσπάθεια να υπερασπιστεί τη γνησιότητα του φημισμένου βαλσάμικου ξυδιού της Μόντενα.

• • •

ΠΑΓΩΤΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΚΕΤΣΑΠ ΚΑΙ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑΣ

Οι κάτοικοι του Λονδίνου που περνούν το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει ζήσει ποτέ η Βρετανία έχουν την ευκαιρία έως τις 28 Αυγούστου 2022 να ανακαλύψουν παγωτά με άλλες γεύσεις που κατά κανόνα συνδέονται με αλμυρά χειμωνιάτικα πιάτα, όπως το κέτσαπ και η μαγιονέζα.

Οι Λονδρέζοι ανταποκρίθηκαν, και το κατάστημα ξεπούλησε παγωτό έξι εβδομάδων μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Είναι γεγονός ότι οι Βρετανοί δεν φημίζονται για την κουζίνα τους, αλλά επίσης de gustibus non est disputandum.

Πάντως, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς παγωτά με γεύση τζατζίκι ή τυροκαυτερή.

Londoners are getting the chance to sample a range of unusual ice cream flavors more readily associated with savory dishes — including ketchup, mayo and HP sauce pic.twitter.com/LsF2qwvtcx — Reuters (@Reuters) August 6, 2022

• • •

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Facebook Twitter Αντόνιο Κορρέτζιο (Αύγουστος 1489 - 5 Μαρτίου 1534), «Δίας και Ιώ», γύρω στο 1530, Kunsthistorisches Museum, Βιέννη, Αυστρία.