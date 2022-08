H ατμομηχανή της Ευρώπης αγκομαχάει

Η ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΓΚΟΜΑΧΑΕΙ

Έχουν γραφεί πολλά και θα γραφούν ακόμη περισσότερα τους επόμενους μήνες για την ευρωπαϊκή οικονομία, ιδίως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γερμανία. Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα πληροφοριών και αναλύσεων, οι επόμενες δύο απλές επισημάνσεις μπορούν να βοηθήσουν να καταλάβουμε το οξύ πρόβλημα της Γερμανίας.

Τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου της Γερμανίας φτάνουν συνήθως στο 90% μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου, γράφει ο οικονομικός αναλυτής, Ρόμπιν Μπρουκς. Έτσι η Γερμανία μπορεί να περάσει τον χειμώνα με το Nordstream να λειτουργεί στο 100%. Αλλά το Nordstream τώρα λειτουργεί μόνο στο 20%, οπότε ακόμη και αν τα επίπεδα αποθήκευσης έφταναν με κάποιο τρόπο στο 90% απλά δεν επαρκούν. Συνεπώς, το δελτίο στην κατανάλωση του φυσικού αερίου είναι αναπόφευκτο.

Εξάλλου, όπως σημειώνεται σε πρόσφατο άρθρο («Germany Plans for a Winter Without Gas from Russia», Spiegel, 29 Ιουλίου 2022), ποιες επιχειρήσεις θα επιζήσουν και ποιες θα πεθάνουν θα εξαρτηθεί ασφαλώς από τις αποφάσεις του Πούτιν, αλλά και από πληθώρα άλλων παραγόντων, όπως ο καιρός.

Για παράδειγμα, τον ηλιόλουστο Απρίλιο του 2020, όταν η μέση θερμοκρασία ήταν 10,5 βαθμοί Κελσίου, η Γερμανία κατανάλωσε περίπου 5,8 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Αντίθετα, τον ψυχρό Απρίλιο του 2021, με μέση θερμοκρασία 6,1 βαθμοί Κελσίου, η χώρα κατανάλωσε περισσότερα από 9,6 δισ. κυβικά μέτρα. Η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τέταρτο του όγκου που αποθηκεύεται σήμερα σε όλες τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου της Γερμανίας.

Μόνον η εθελοτυφλία μπορεί να εξηγήσει τη στάση όσων υποβαθμίζουν τους κινδύνους της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού (9,8% τον Ιούλιο στην ευρωζώνη) για την ευρωπαϊκή συνοχή, και ασφαλώς οι επικολυρικές τους κορώνες δεν μπορούν να κρύψουν τα σύννεφα που συσσωρεύονται πάνω από την Ευρώπη.

Αποτελεί πλέον κοινό τόπο η διαπίστωση ότι η επιλεγείσα στρατηγική για να αντιμετωπιστεί η ρωσική εισβολή δεν έχει φέρει ούτε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μέχρι σήμερα ούτε προβλέπεται να τα φέρει στους αμέσους επόμενους μήνες. Απεναντίας, πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι αυξάνονται οι τριγμοί που θα μπορούσαν να αποδιοργανώσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Όταν η λεγόμενη επί δεκαετίες «ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας» αρχίζει να αγκομαχάει, στοιχειώδης σωφροσύνη επιβάλλει άπαντες να επανεξετάσουν τις διάφορες πλευρές της στρατηγικής τους.

ΤΟ ΝΕΟ ΡΩΣΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, υπέγραψε χθες Ημέρα του Ναυτικού στην Αγία Πετρούπολη, τα διατάγματα με τα οποία εγκρίνονται το Ναυτικό Δόγμα και ο Ναυτικός Χάρτης του Ρωσικού Ναυτικού.

Στο 55σελιδο έγγραφο αναφέρεται ότι οι «μείζονες προκλήσεις και απειλές» για την εθνική ασφάλεια και ανάπτυξη είναι ο «στρατηγικός στόχος της Ουάσινγκτον να κυριαρχήσει στους ωκεανούς του κόσμου», και η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ που κινείται εγγύτερα προς τα σύνορα της Ρωσίας.

Το νέο ρωσικό ναυτικό δόγμα περιλαμβάνει επίσης και τα ακόλουθα.

Η έλλειψη επαρκούς αριθμού βάσεων και σημείων ανεφοδιασμού εκτός των συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων του ρωσικού ναυτικού, αποτελεί κρίσιμο ζήτημα.

Τα στενά των Κουρίλων και της Βαλτικής, η Μαύρη Θάλασσα και η ανατολική Μεσόγειος είναι σημαντικά για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας της Ρωσίας.

Επιδίωξη της Ρωσίας είναι να αναπτύξει μια «ασφαλή και ανταγωνιστική» θαλάσσια οδό από την Ευρώπη προς την Ασία, γνωστή ως «Βορειοανατολικό Πέρασμα», μέσω της αρκτικής ακτογραμμής της χώρας, και να διασφαλίσει ότι θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Προβλέπει, επίσης, την ανάπτυξη εγκαταστάσεων κατασκευής σύγχρονων αεροπλανοφόρων για το Πολεμικό Ναυτικό.

Εκατέρωθεν μανιχαϊσμός. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ ενέκριναν στη Μαδρίτη το νέο στρατηγικό δόγμα (concept) της Συμμαχίας, που ορίζει τη Ρωσία ως τη «σημαντικότερη και αμεσότερη απειλή για την ασφάλεια των Συμμάχων και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρωατλαντική περιοχή». Το ίδιο αντιστρόφως έκανε και η Ρωσία, και ο νέος ψυχρός πόλεμος επισημοποιήθηκε.

ΕΝΑ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ ΤΟΥΪΤ

Η ρωσική πρεσβεία στην Αγγλία ανάρτησε στις 29/7 το επόμενο εξωφρενικό τουίτ:

«Οι μαχητές του Azov αξίζουν εκτέλεση, όχι όμως με εκτελεστικό απόσπασμα αλλά με απαγχονισμό, επειδή δεν είναι πραγματικοί στρατιώτες. Τους αξίζει ένας ταπεινωτικός θάνατος».

Είναι ανήκουστο διπλωμάτες να αποφασίζουν για τη ζωή και τον θάνατο, και απόλυτη βαρβαρότητα διπλωμάτες να ζητούν «ταπεινωτικό» θάνατο στον 21ο αιώνα.

Το Twitter ανέφερε ότι η πρεσβεία παραβίασε τους κανόνες του σχετικά με την «συμπεριφορά μίσους», αλλά πρόσθεσε απλώς μια προειδοποίηση στο τουίτ αντί να απαγορεύσει την ανάρτηση.

