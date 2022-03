Έθαψε τους δύο γιους της σε 10 μέρες

«ΚΑΛΟΙ» ΚΑΙ «ΚΑΚΟΙ» ΟΛΙΓΑΡΧΕΣ

Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Μπάιντεν να μην επιβάλει κυρώσεις στον Ρώσο ολιγάρχη, Ρομάν Αμπράμοβιτς, σύμφωνα με την The Wall Street Journal για να διευκολυνθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβάλει κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς. Η ΕΕ υποστήριξε ότι η «προνομιακή πρόσβασή του» στον Βλαντίμιρ Πούτιν «τον βοήθησε να διατηρήσει την τεράστια περιουσία του», ενώ σε έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών του ΗΒ περιγράφεται ως «ολιγάρχης υπέρ του Κρεμλίνου» με στενούς δεσμούς με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η είδηση προκάλεσε μεγάλη έκπληξη.

Ο Ζερένσκι είχε ζητήσει ο Αμπράμοβιτς να παρευρεθεί στις ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες, όπως γράφτηκε στον Τύπο, η δε συμμετοχή του έγινε ευρύτερα γνωστή από το Ισραήλ όπου είχε ταξιδέψει εκτάκτως. Ωστόσο, έκτοτε τίποτε δεν έγινε γνωστό για οποιαδήποτε συμβολή του στις διαπραγματεύσεις.

Η WSJ αναφέρει ότι υπάρχει σκεπτικισμός στην ουκρανική κυβέρνηση και σε άλλες δυτικές κυβερνήσεις κατά πόσον ακριβώς χρήσιμος υπήρξε ο Αμπράμοβιτς μέχρι τώρα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στη WSJ ότι «δεν έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ο κ. Αμπράμοβιτς υπήρξε ιδιαιτέρως χρήσιμος στις συνομιλίες μεταξύ της ουκρανικής και ρωσικής κυβέρνησης, ενώ αξιολογήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών είχαν, στην πραγματικότητα, υποδείξει το αντίθετο».

Σημειωτέον, ο Ντέιβιντ Κλιόν ισχυρίζεται σε άρθρο του («Our Oligarch», Jewish Currents, 03.03.2022) ότι οι δεσμοί του Ρωσο-εβραίου Αμπράμοβιτς με το Ισραήλ οφείλονται στις δωρεές μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων σε εβραϊκά φιλανθρωπικά ιδρύματα τις δύο προηγούμενες δεκαετίες, χρήματα που «συνδέονται με το κλεπτοκρατικό καθεστώς του Πούτιν τα οποία κυκλοφορούν διαμέσου εβραϊκών θεσμών παγκοσμίως».

Η ΡΕΝΩ ΥΠΕΚΥΨΕ

Προχθές Τρίτη, η Ρενώ ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει εκ νέου την παραγωγή της στη Ρωσία, μολονότι η θυγατρική της Avtovaz αποφάσισε νέα μερική διακοπή της παραγωγής εξαιτίας της έλλειψης εξαρτημάτων.

Χθες, ανακοίνωσε ότι διακόπτει άμεσα την παραγωγή στο εργοστάσιο της Μόσχας και θα σκεφτεί για το μέλλον της συμμετοχής της στον έλεγχο του πρώτης ρωσικής αυτοκινητοβιομηχανίας, Avtovaz.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ζητήσει, το πρωί της Τετάρτης μιλώντας στο γαλλικό κοινοβούλιο, από τις γαλλικές εταιρείες να αποχωρήσουν από τη Ρωσία και να σταματήσουν να είναι «χορηγοί του πολέμου». Αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, σε τουίτ του ζήτησε «οι πελάτες και οι επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο να μποϊκοτάρουν τον όμιλο Renault».

Μένει να δούμε αν η Ρενώ υπέκυψε όντως στις πιέσεις ή πρόκειται για τακτικό ελιγμό, δεδομένων των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η παραγωγή στη Ρωσία, εξαιτίας της έλλειψης εξαρτημάτων μετά την επιβολή των κυρώσεων.

Το εργοστάσιο της Ρενώ στη Μόσχα κατασκευάζει τα SUV Duster, Captur, Arkana.

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ ΛΕΦΤΑ

Ενώ Ουκρανοί διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή τους στα πεδία των μαχών και άμαχοι πεθαίνουν και οι περιουσίες τους καταστρέφονται από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, η σύζυγος ενός Ουκρανού μεγιστάνα και πολιτικού, Anastasia Kotvitska, «μετέφερε σχεδόν 30 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά μέσω μίας συνοριακής διάβασης προσφύγων στην ΕΕ».

Ο σύζυγός της, Igor Kotvitsky, ελέγχει με συνεταίρους τα Πυρηνικά Ενεργειακά Συστήματα της Ουκρανίας και τα αποθέματα ουρανίου της χώρας. Πρώην βουλευτής του Λαϊκού Μετώπου, έχει στενούς επιχειρηματικούς και πολιτικούς δεσμούς με τον αμφιλεγόμενο πρώην υπουργό Εσωτερικών, Αρσέν Αβάκοβ.

Η διαφθορά στην Ουκρανία είναι εκτεταμένη — η χώρα κατατάσσεται 122η σε 180 χώρες, το 2021, στην ετήσια αξιολόγηση της Transparency International. Η ταρίφα των τελωνειακών στα σύνορα, λόγου χάριν, λέγεται πως κυμαίνεται «μεταξύ 3 και 7,5%», ανάλογα με το ποσό και το επίπεδο τού μεταφορέα των χρημάτων.

Η προεκλογική εκστρατεία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι το 2019 είχε κεντρικό σύνθημα να αφαιρεθεί η εξουσία από τους Ουκρανούς ολιγάρχες και να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Λίγο πριν τη ρωσική εισβολή κατέκρινε μάλιστα με σφοδρότητα, δίχως να τους κατονομάσει, επιχειρηματίες που εγκατέλειπαν τη χώρα, όσο αυξάνονταν οι προειδοποιήσεις των ΗΠΑ για επικείμενη ρωσική εισβολή.

Η «γκλαμουράτη» σύζυγος ενός Ουκρανού μεγιστάνα και πολιτικού, Anastasia Kotvitska, που συνελήφθη να μεταφέρει σχεδόν 30 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά μέσω μίας συνοριακής διάβασης προσφύγων στην ΕΕ.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ο πλουσιότερος Ουκρανός, Ρινάτ Αχμέτοφ, δήλωσε ότι τα δύο εργοστάσια ιδιοκτησίας του στη Μαριούπολη, Azovstal και ILLICH, δεν θα λειτουργήσουν υπό ρωσική κατοχή, αναφέρει η The Wall Street Journal.

Ωστόσο, ο Ζέλενσκι είχε κατηγορήσει, τον περασμένο Νοέμβριο, τον αμφιλεγόμενο Ουκρανό ολιγάρχη δίχως να τον κατονομάσει ότι συμμετείχε σε φιλορωσικό πραξικόπημα με σκοπό την ανατροπή του. Ο Αχμέτοφ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του Ζελένσκι «απόλυτο ψέμα».

Τα δύο μεταλλουργικά εργοστάσια είναι από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.

Αντιγράφω από το σάιτ της εταιρείας της σιδηροβιομηχανίας Azovstal:

«Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης επιτρέπουν την παραγωγή 5,7 εκατ. τόνων σιδήρου ετησίως, 6,2 εκατ. τόνων χάλυβα, και 4,7 εκατ. τόνων ελασμένων προϊόντων. Η επιχείρηση είναι ο μόνος ουκρανικός κατασκευαστής υψηλής ποιότητας ελασμένων προϊόντων πάχους 6-200 mm και πλάτους 1500-3200 mm για κατασκευή πλοίων, ενεργειακές και ειδικές μηχανολογικές κατασκευές, κατασκευή γεφυρών, αγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου».

Η Ουκρανή βουλευτής, Lesia Vasylenko, δημοσίευσε βίντεο που δείχνει ότι το Azovstal υπέστη μεγάλες ζημίες, αν δεν καταστράφηκε, από βομβαρδισμούς.

