Ένας ρινόκερος ονόματι «Κίεβο»

ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ G20;

Η Πολωνία ζήτησε να αποβληθεί η Ρωσία από τους G20, το διεθνές φόρουμ αποτελούμενο από τις 20 μεγαλύτερες οικονομίες. Η πρόταση λέγεται ότι αντιμετωπίστηκε θετικά από τις ΗΠΑ.

Είναι μάλλον οξύμωρο χώρα που δεν ανήκει στους G20 να ζητάει να αποκλειστεί μια χώρα-μέλος.

Πέραν τούτου, υπάρχουν χώρες στους G20 — η Τουρκία, Νότια Αφρική, Σαουδική Αραβία, Ινδία — που δεν καταδίκασαν τη ρωσική εισβολή ή/και αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην επιβολή των κυρώσεων.

Ορισμένοι υποστήριξαν ότι οι Πολωνοί επιδιώκουν να αντικαταστήσουν τη Ρωσία στο φόρουμ. Ωστόσο, η Πολωνία με ΑΕΠ 1.26 τρισ. δολάρια υπολείπεται πολύ της Ισπανίας με ΑΕΠ σχεδόν 2 τρισ. δολάρια, η οποία είναι «μόνιμη προσκεκλημένη». Άλλωστε, αμφότερες οι χώρες εκπροσωπούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, δεν υπάρχουν τυπικά κριτήρια συμμετοχής στην ομάδα.

Φαίνεται ότι το θέμα θα έχει συνέχεια. Η ρωσική πρεσβεία στη Τζακάρτα ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, προτίθεται να παρευρεθεί στη σύνοδο των G20 που οργανώνει η Ινδονησία τον προσεχή Οκτώβριο.

• • •

ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ

Μετά από διάφορα «ναι μεν, αλλά», ο γαλλικός πετρελαϊκός κολοσσός, TotalEnergies (πρώην Total), ανακοίνωσε χθες ότι θα σταματήσει κάθε αγορά ρωσικού πετρελαίου ή ρωσικών προϊόντων πετρελαίου, «το αργότερο μέχρι το τέλος του 2022».

Η εταιρεία, που επικρίθηκε για το ότι δεν αποχώρησε από τη Ρωσία όπως οι άλλες μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, σημειώνει στην ανακοίνωσή της: «Η TotalEnergies επαναβεβαιώνει την πιο αυστηρή της καταδίκη της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας που έχει τραγικές συνέπειες για τον ουκρανικό πληθυσμό και απειλεί την ειρήνη στην Ευρώπη».

Απεναντίας, η Ρενώ αποφάσισε να ξεκινήσει εκ νέου την παραγωγή της στη Ρωσία, σύμφωνα με χθεσινή της επιστολή, μολονότι η θυγατρική της Avtovaz αποφάσισε νέα μερική διακοπή της παραγωγής εξαιτίας της έλλειψης εξαρτημάτων.

Σημειωτέον, η απόφαση της Ρενώ υποστηρίζεται από τη γαλλική κυβέρνηση που είναι ο κύριος μέτοχος της εταιρείας. Οριστική αποχώρηση από τη Ρωσία θα υπονόμευε σημαντικά τη θέση του ομίλου, στον οποίο η Avtovaz παρουσιάζει το μισό του κύκλου εργασιών την περασμένη χρονιά.

Πηγή: Le Monde, Reuters

• • •

BREXIT ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΟΙ, ΙΔΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, συνέκρινε τον αγώνα για το Brexit με τον αγώνα των Ουκρανών, μιλώντας χθες σε κομματική εκδήλωση του Συντηρητικού κόμματος.

Η σύγκριση προκάλεσε δικαίως οργισμένες, ειρωνικές και απαξιωτικές αντιδράσεις.

Ο τέως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, έγραψε σε τουίτ του: «Ακόμη θυμάμαι τον ενθουσιασμό του Πούτιν και του Τραμπ μετά το δημοψήφισμα. Μπόρις, οι λέξεις σου προσβάλλουν τους Ουκρανούς, τους Βρετανούς και την κοινή λογική».

«Πόσοι Βρετανοί πέθαναν εξαιτίας του Brexit. Μηδέν.», απάντησε στον Τζόνσον ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο.

Former Ukrainian President Petro Poroshenko asks Boris Johnson to stop comparing Ukraine's fight against Putin's tyranny to Brexit.



