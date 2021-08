ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ (;)

Δεν ξέρω πώς ξεκίνησαν τόσες πυρκαγιές.

Αλλά πριν αρχίσετε να βλέπετε παντού εμπρηστές, λάβετε υπόψη δύο πράγματα:

Πρώτον, είναι συστατικό στοιχείο της σκέψης των φονταμενταλιστών η πεποίθηση ότι «δεν υπάρχει δημιουργία, δίχως δημιουργό», όπερ εστί μεθερμηνευόμενον «δεν υπάρχει φωτιά, δίχως εμπρηστή». Επειδή, όμως, ο εμπρησμός προϋποθέτει κίνητρο, για να δέσει η θεωρία πρέπει να υπάρχει σχέδιο από οργανωμένα συμφέροντα. Τότε αρχίζουν διάφορες διανοητικές ακροβασίες, συσχετίζοντας τη φωτιά με ό,τι έκαστος έχει πρόχειρο στο μυαλό του.

Δεύτερον, έχει κοκκινήσει ο χάρτης της Μεσογείου από τις πυρκαγιές. Όποιος βλέπει παντού εμπρησμούς, θα πρέπει να εξηγήσει πώς υπέστησαν ομαδική παράκρουση στις μεσογειακές χώρες και άρχισαν να βάζουν φωτιές. Κυρίως, όμως, θα πρέπει να σκεφθεί ότι ουσιαστικά υπονομεύει την προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή.

• • •

ΜΙΑ ΑΛΛΟΚΟΤΗ ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ

Ο σταθμός Libiza του μετρό βρίσκεται στον δήμο Chongqing της Κίνας και καταλαμβάνει τον έκτο, έβδομο και όγδοο όροφο ενός 19οροφου κτηρίου κατοικιών.

Παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, ο σταθμός και το κτίριο κατασκευάστηκαν συγχρόνως ως ενιαίο σύνολο, χρησιμοποιήθηκε δε ειδικός εξοπλισμός για τον περιορισμό της ηχορύπανσης.

