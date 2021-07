ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ;

Η πλειονότητα των Ρεπουμπλικανών πιστεύει, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ότι οι Δημοκρατικοί κέρδισαν την προεδρική εκλογή του 2020 με νοθεία.

Με το πρόσχημα της νοθείας, πολιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικανούς προωθούν νόμους με τους οποίους περιορίζονται τα δικαιώματα ψήφου, ιδίως των εγχρώμων.

Απαντώντας στις απόπειρες αυτές νόθευσης της λαϊκής βούλησης, ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε αυτή την ενορχηστρωμένη προσπάθεια υπονόμευση των εκλογών και του δικαιώματος της ψήφου, και απευθυνόμενος στους Ρεπουμπλικανούς τους είπε: «Δεν ντρέπεστε;»

Οι ΗΠΑ ζουν την εκδοχή του Jim Crow για τον 21ο αιώνα. Δικαίως φοβούνται πολλοί ότι, αν δεν υπάρξει σθεναρή αντίσταση των Δημοκρατικών, το κόστος τόσο γι’ αυτούς όσο και για τη δημοκρατία δεν θα είναι ασήμαντο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ 10.000 ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΜΑΖΟΝΙΟ

Η κατάσταση στον Αμαζόνιο είναι εξόχως ανησυχητική, σύμφωνα με μια αρχική παρουσίαση των ευρημάτων της τελικής έκθεσης που εκπόνησε το Science Panel for the Amazon (SPA).

Αποτελούμενο από 200 διακεκριμένους επιστήμονες από όλον τον κόσμο, το SPA έχει ολοκληρώσει τη λεπτομερέστερη αποτύπωση του δάσους μέχρι σήμερα, η οποία αφενός αναδεικνύει τη σημασία του για το κλίμα του πλανήτη, και αφετέρου καθιστά σαφείς τους κινδύνους που αντιμετωπίζει.

Μετά την αυξανόμενη αποψίλωση και τις πυρκαγιές του 2019 και 2020, η αποδάσωση εκτείνεται σχεδόν στο 17% της συνολικής δασικής επιφάνειας, ενώ ίση επιφάνεια έχει υποβαθμιστεί. Η συνολική αυτή υποβάθμιση περιορίζει την ανθεκτικότητα του υπόλοιπου δάσους.

Το δάσος είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, η συνεχής καταστροφή αυξάνει κατά πολύ τον κίνδυνο να εξαλειφθούν 8.000 είδη ενδημικών φυτών και 2.300 ζώων.

Παράλληλα, νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature δείχνει ότι το δάσος του Αμαζονίου εκπέμπει πλέον περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα απ'ό,τι μπορεί να απορροφήσει. Η επικεφαλής της έρευνας, Λουτσιάνα Γκάτι, υποστηρίζει ότι οι αυξανόμενες εκπομπές άνθρακα δεν οφείλονται μόνο στις πυρκαγιές και στην άμεση αποδάσωση, αλλά και στην ανοδική θνησιμότητα των δένδρων εξαιτίας της ξηρασίας και των υψηλότερων θερμοκρασιών.

Το SPA υποστηρίζει τη μαζική αποκατάσταση των κατεστραμμένων περιοχών, αλλά παράλληλα επισημαίνει ότι η αποκατάσταση είναι δαπανηρή και πολύπλοκη και, συνεπώς, θα πρέπει να αποφευχθεί η αποδάσωση και υποβάθμιση.

ΓΑΡΓΑΛΑΤΑ

Στις 15 Ιουλίου 1965 παραιτείται ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, ξεσπά η Αποστασία, ξεκινά ο «νέος ανένδοτος», οι δρόμοι καθημερινά στενάζουν από τις διαδηλώσεις, κυβερνήσεις ορίζονται και κυβερνήσεις πέφτουν, και όλα αυτά θα τελειώσουν ένα πρωινό όταν θα βγουν τα τανκς στους δρόμους.

Η Ιστορία θα τα καταγράψει ως «Ιουλιανά», και Ιουλιανά δίχως τον ποιητή Γεώργιο Αθάνα, κατά κόσμον Γεώργιο Αθανασιάδη-Νόβα, δεν νοούνται. Ο Αθανασιάδης-Νόβας, τότε πρόεδρος της Βουλής, ορκίστηκε το βράδυ της 15ης Ιουλίου πρωθυπουργός, αλλά πριν περάσει μήνας τα μάζεψε από την πρωθυπουργία, διότι η κυβέρνησή του απέτυχε να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Εκτός όλων των άλλων, δεν θα μπορούσε να γίνει πρωθυπουργός ένας «Γαργάλατας»...

Ο Γ. Αθάνας χρεώθηκε άδικα με στίχους τους οποίους ουδέποτε έγραψε (λέγεται ότι τους έγραψε ο δημοσιογράφος των «Νέων», Κώστας Σταματίου):

«κι ήτανε τα στήθια σου άσπρα σαν τα γάλατα / και μου ’λεγες γαργάλα τα»

Στον κακόμοιρο ποιητή Γ. Αθάνα κόλλησαν το προσωνύμιο «Γαργάλατας», και η Ελλάδα το διασκέδασε δεόντως. Άδικα, αφού δεν τους έγραψε· δίκαια, διότι «πρόδωσε» τον αρχηγό και το κόμμα του.

Ο Γ. Αθάνας, όμως, άδικα δεν μνημονεύεται ως ο στιχουργός του γνωστού τραγουδιού «Λαλούν τ’ αηδόνια».

Λαλούν τ’ αηδόνια και πλαντάζω, / ανθούν τα ρόδα και μεθώ, / το φεγγαράκι κουβεντιάζω / και μου ‘ρχεται να τρελαθώ.

Ούτε παραδοσιακό είναι, ούτε επτανησιακή καντάδα. Οι στίχοι είναι δικοί του και η μουσική του Διονυσίου Λαυράγκα, και βεβαίως είναι και ωραίο τραγούδι.

ΜΙΑ ΑΛΛΗ 14η ΙΟΥΛΙΟΥ

Η 14η Ιουλίου έχει ταυτιστεί με την πτώση της Βαστίλης, την ελευθερία και τη δημοκρατία. Υπάρχει και μια ακόμη 14η Ιουλίου, μέρα απίστευτης μισαλλοδοξίας.

Στις 14 Ιουλίου 1555, ο Πάπας Παύλος 4ος υπέγραψε το διάταγμα Cum nimis absurdum, που επέβαλε στους Εβραίους της Ιταλίας ταπεινωτικούς περιορισμούς, κυρίως την υποχρέωση να ζουν σε γκέτο.

Θα χρειαστεί να περάσουν τρεις αιώνες, μέχρι το 1870, για να καταργηθεί.

Ο PEJAC ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Ο Silvestre Santiago, γνωστός ως Pejac, είναι ένας Ισπανός ζωγράφος και ταλαντούχος street artist.

Τα επόμενα είναι δύο διάσημα έργα του από την περίοδο της πανδημίας και του λοκντάουν.

Street artist Pejac's “SOCIAL DISTANCING” is a trompe l'oeil that creates an illusion of a deep gaping crevice on a rigid surface of a cement wall at the campus of University Hospital Marqués de Valdecilla, Santander, made to honor Spain's health workers https://t.co/x1vOvwrQ8w pic.twitter.com/4z3t3ckBaU