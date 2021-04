ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗΣ

Η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ έφερε στην επιφάνεια ένα σοβαρό πρόβλημα: τα ανεξιχνίαστα εγκλήματα, που συσσωρεύονται τα τελευταία χρόνια, ιδίως όσα σχετίζονται με «συμβόλαια θανάτου» και δολοφονίες στον υπόκοσμο.

Η λογική «ασ’ τους να φαγώνονται μεταξύ τους» δεν είναι αποδεκτή σε μια ευνομούμενη πολιτεία για δύο τουλάχιστον λόγους.

Πρώτον, η χώρα πρέπει να αποδείξει ότι έχει διαρκές μέτωπο εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος, και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν οδηγεί τους ενόχους στη δικαιοσύνη.

Δεύτερον και κυρίως, έχουν γραφεί και ακούγονται πολλά για διαπλοκή του υποκόσμου με θεσμούς και πρόσωπα του κράτους. Δεν χρειάζεται σοφία για να συμπεράνει κανείς ότι αυτή η αχλή υπονομεύει την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας και την εμπιστοσύνη του πολίτη στους θεσμούς.

Η εξοικείωση, άρα η αδιαφορία και η ανοχή, των πολιτών με τούτη την αρρωστημένη και διόλου τιμητική για τη χώρα μας κατάσταση δεν είναι καλός προάγγελος, διότι δεν θέλει πολύ για να «νομιμοποιήσει» κάθε είδους βία.

ΣΤΕΡΝΗ ΜΟΥ ΓΝΩΣΗ

Το Κράσνικ, μια πόλη της Πολωνίας στα σύνορα με την Ουκρανία, αποφάσισε να ανακηρυχθεί τον Μάιο του 2019 «free of LGBT». Ήταν μία από τις πολλές πόλεις της περιοχής που πήραν παρόμοια απόφαση, υπακούοντας στην γραμμή του κυβερνώντος υπερσυντηρητικού, εθνικιστικού Κόμματος του Νόμου και της Δικαιοσύνης (PiS).

Η απόφαση αυτή στην πόλη της αγροτικής και θρησκευτικής Πολωνίας των 32.000 κατοίκων, που η πλειονότητά της ήταν Εβραίοι το 1943 και μετά τον πόλεμο δεν είχε μείνει κανένας, έμοιαζε δίχως κόστος.

Ωστόσο, μια γαλλική πόλη διέκοψε τους δεσμούς με το Κράσικ, η Νορβηγία ακύρωσε τη χρηματοδότηση έργων ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων, και η Ευρωπαϊκή Ένωση διέκοψε τη χρηματοδότησε προγραμμάτων για τη νεολαία, τα οποία είναι κρίσιμης σημασίας για να παραμείνει στην πόλη.

Τώρα, ο δήμαρχος της πόλης, Wojciech Wilk, λέει ότι «η πόλη μας έγινε συνώνυμη της ομοφοβίας» και «γίναμε ο περίγελως της Ευρώπης, και είναι οι πολίτες και όχι οι τοπικοί πολιτικοί που υπέφεραν περισσότερο».

Ο δήμαρχος θεωρεί ότι η πόλη θα πρέπει να επανεξετάσει την απόφασή της και κινείται προς την αυτή την κατεύθυνση. Τον περασμένο Σεπτέμβριο του 2020, μια απόπειρα να αλλάξει η απόφαση απέτυχε, Σημειωτέον, στην ίδια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει να απαγορεύσει την τεχνολογία 5G και το Wi-Fi Ίντερνετ στα σχολεία.

Πηγή: The New York Times

ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΓΟΝΟ ΕΘΙΜΟ

Η 27-χρονη Aïzada Kanatbekova βρέθηκε στραγγαλισμένη, την Τετάρτη 7 Απριλίου, στην Κιργιζία (Κιργκιστάν), δύο μέρες μετά την απαγωγή της με σκοπό τον αναγκαστικό της γάμο.

Η παράδοση των γάμων με απαγωγή είναι πολύ παλιά στην πρώην αυτή σοσιαλιστική δημοκρατία της Κεντρικής Ασίας. Δεν μπόρεσαν να την ξεριζώσουν οι σοβιετικοί που το επιχείρησαν, επανεμφανίστηκε δε δυναμικά μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Παρά τις διεθνείς καταδίκες, ένας γάμος στους πέντε στη φτωχή αυτή χώρα των 6,5 κατοίκων γίνεται με απαγωγή, ορισμένες από τις οποίες είναι σκηνοθετημένες, σύμφωνα με το γραφείο του ΟΗΕ – Γυναίκες στο Μπισκέκ.

Το 2018, η δολοφονία μιας 20-χρονης φοιτήτριας της Ιατρικής από τον απαγωγέα της μέσα στο αστυνομικό τμήμα όπου βρισκόταν για να καταθέσει μήνυση εναντίον του, είχε προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις στη χώρα.

Πηγή: Novastan.org, Agence France-Presse

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ

Ένα δέος σε πιάνει βλέποντας το βίντεο που απεικονίζει τα τρία κύματα της πανδημίας στην Ευρώπη.

