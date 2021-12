ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΓΕΛΙΟ

Μέσα σε λίγες μέρες είχαμε δύο αδιανότητα περιστατικά.

Μέλη της αυτοαποκαλούμενης ομάδας «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» πέρασαν χειροπέδες σε γυμνασιάρχη στην Πιερία. Γονείς-αρνητές έκαψαν βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά για την πανδημία το οποίο μοιράστηκε σε μικρά παιδιά.

Όσο κι αν αμφότερα τα περιστατικά φαίνονται αστεία, δεν βγάζουν πλέον γέλιο. Ο πυρήνας τους είναι φασιστοειδής, και η επιθετικότητά του έκδηλη.

Όσο περιθωριοποιούνται, τόσο θα αυξάνεται η βιαιότητά τους. Αυτός ο κανόνας έχει επαληθευτεί πλειστάκις σε εξτρεμιστές ομάδες, και οι αρχές θα πρέπει να τον λάβουν σοβαρά υπόψη πριν υπάρξουν νεκροί.

• • •

ΔΥΣΟΙΩΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΚΡΟΝ

Οι προβλέψεις σχετικά με την παραλλαγή Όμικρον είναι εξαιρετικά δυσοίωνες στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία, τις δύο ευρωπαϊκές χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Χθες Δευτέρα, το ΗΒ κατέγραψε συνολικά 4.713 κρούσματα από τα 3.137 της Κυριακής, και η Δανία 3.437 από τα 1.840 του Σαββάτου.

Στις δύο αυτές χώρες προστίθεται πλέον και η Νορβηγία με 958 συνολικά κρούσματα την Κυριακή, στα οποία έφθασε μέσα σε ένα 10μερο από τα πρώτα 13 που είχαν εντοπιστεί στο «πάρτι της υπερμετάδοσης» στο Όσλο.

Σε χθεσινή ανακοίνωσή του, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (NIPH) κάνει εφιαλτικές προβλέψεις: «Σε ένα προκαταρκτικό σενάριο, εκτιμούμε ότι σε τρεις βδομάδες μπορεί να φθάσουμε σε 90.000 με 300.000 κρούσματα ημερησίως και σε 50 με 200 εισαγωγές σε νοσοκομεία ημερησίως, αν δεν ληφθούν μέτρα να επιβραδυνθεί σημαντικά η επιδημία».

Στη Δανία, όπου κάθε θετικό κρούσμα σε κορωνοϊό ελέγχεται πλέον και για την Όμικρον, το Statens Serum Institute (SSI) στην Κοπεγχάγη σε χθεσινή του έκθεση εκτιμά ότι τα κρούσματα της Όμικρον διπλασιάζονται κάθε δύο μέρες, και η παραλλαγή θα κυριαρχήσει στα μέσα της βδομάδας.

Για να υπάρχει αίσθηση των μεγεθών, αναφέρω ότι, ξεκινώντας από 4.000 κρούσματα, ο διπλασιασμός αυτός συνεπάγεται ότι σε 15 ημέρες τα κρούσματα θα φθάσουν το 1.000.000 ημερησίως, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα.

Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει ότι το 75% των κρουσμάτων της Όμικρον αφορούν διπλοεμβολιασμένους, ποσοστό παρόμοιο με τους διπλοεμβολιασμένους στον πληθυσμό. Το υψηλό αυτό ποσοστό δείχνει ότι τα εμβόλια παρέχουν μικρή προστασία σε λοίμωξη, μολονότι πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι παρέχουν επαρκή προστασία από σοβαρή ασθένεια και τον θάνατο.

Πηγή: NIPH, SSI, The New York Times

• • •

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΤΑ STARBUCKS

Ουδέποτε υπήρξε συνδικάτο στα Starbucks στα 50 χρόνια της ύπαρξης τους. Μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη που οι εργαζόμενοι σε δύο καφέ της εταιρείας στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης ψήφισαν υπέρ της δημιουργίας συνδικάτου στους χώρους δουλειάς τους.

Οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να αγωνιστούν σε μια περίοδο που η δυναμική των αγορών τούς ευνοεί. Πολλοί εργοδότες δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό να προσλάβουν και, συνεπώς, η διαπραγματευτική ισχύς των εργαζομένων έχει αυξηθεί. Πολλές απεργίες πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο, ενώ εκατομμύρια Αμερικανών παραιτήθηκαν από τη δουλειά τους.

Δεν ήταν εύκολη η προσπάθειά τους. Η εργοδοσία αντιτάχθηκε σθεναρά, και κορυφαία στελέχη παρενέβησαν επιτόπου. Αυτό δικαιολογεί και την ξέφρενη χαρά και τους πανηγυρισμούς των εργαζομένων στο επόμενο βίντεο, μόλις μαθαίνουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

BREAKING: Starbucks location on Elmwood Avenue in Buffalo has voted to become Starbucks' first unionized store in the U.S., by vote of 19-8.



Here was the moment workers realized they had enough votes. @WBFO pic.twitter.com/tHYY495Wjb