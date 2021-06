ΚΑΚΙΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Όταν με το καλό τελειώσει η πανδημία, το AstraZeneca θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μελέτη περίπτωσης τού τι σημαίνει κακή επικοινωνιακή διαχείριση.

Δεν είναι μόνον ότι όσοι εμβολιάστηκαν, δίχως να έχουν εναλλακτική δυνατότητα, θα αισθάνονται «αφελείς» που δεν ανέβαλαν τον εμβολιασμό τους. Η πρόσφατη οδηγία των ειδικών και της κυβέρνησης επιτείνει το αλαλούμ για το AstraZeneca ειδικά, και για τον εμβολιασμό γενικά. Όταν τα ποσοστά των εμβολιασμένων είναι ανεπαρκή και πρέπει να πειστούν οι αναποφάσιστοι να εμβολιαστούν, η ίδια η πολιτεία υποσκάπτει τις προσπάθειες της, παρέχοντας «επιχειρήματα» σε κάθε λογής αντεμβολιαστές.

Επιπλέον, οι παλινωδίες και ασάφειες ενέτειναν τις κοινωνικές συγκρούσεις. Άνθρωποι μετρημένοι που είχαν τολμήσει να αντιμετωπίσουν τις παρενέργειες με επιστημονική σοβαρότητα δέχθηκαν ανοίκειες επιθέσεις και ανάρμοστους χαρακτηρισμούς από αρκετούς που νόμιζαν πως έτσι υπηρετούσαν την κυβερνητική πολιτική.

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ IKEA ΓΑΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ

Γαλλικό δικαστήριο επέβαλε χθες πρόστιμο 1.000.000 ευρώ στο ΙΚΕΑ Γαλλίας, το οποίο βρέθηκε ένοχο για παράνομη συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων εκατοντάδων εργαζομένων του και ορισμένων πελατών του.

Ο πρώην πρόεδρος-γενικός διευθυντής, μεταξύ 1996 και 2009, Ζαν-Λουί Μπαγιό, καταδικάστηκε σε δύο έτη φυλάκισης με αναστολή και 50.000 ευρώ πρόστιμο. Ο πρώην υπεύθυνος ασφαλείας του ΙΚΕΑ Γαλλίας μεταξύ 2002 και 2012, Ζαν-Φρανσουά Παρί, που ομολόγησε στο δικαστήριο τους «μαζικούς ελέγχους» των υπαλλήλων, καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης με αναστολή και 10.000 ευρώ πρόστιμο.

Η θυγατρική του ομίλου Ingka, ιδιοκτήτη των περίπου 90% ΙΚΕΑ σε δικαιοχρησία παγκοσμίως, κατηγορούνταν ότι είχε στήσει ένα «σύστημα παρακολούθησης» που παράνομα συγκέντρωνε πληροφορίες για προηγούμενες δικαστικές εμπλοκές εργαζομένων και πελατών, την πορεία της ζωής τους και της περιουσίας τους, με τη μεσολάβηση της «εταιρείας συμβούλων», Eirpace, η οποία προμηθεύονταν τα εμπιστευτικά δεδομένα από τα αρχεία της αστυνομίας.

Παρότι οι επιβληθείσες ποινές ήταν μικρότερες από τις προτάσεις του εισαγγελέα, οι δικηγόροι τού συνδικάτου εργαζομένων CGT καλωσόρισαν την απόφαση: «Στην προκειμένη περίπτωση είναι ο συμβολισμός που μετράει», δήλωσε ένας από τους δικηγόρους.

Τρίτη μεγαλύτερη αγορά του μετά τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, το ΙΚΕΑ απασχολεί 10.000 εργαζόμενους στη Γαλλία.

Πηγή: Le Monde, Reuters

ΣΑΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Η κατεδάφιση αγαλμάτων είναι αμφιλεγόμενο ζήτημα, διότι ενίοτε μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά.

Ωστόσο, είναι ακατανόητο ότι ακόμη και σήμερα υπάρχει άγαλμα του βασιλιά Λεοπόλδου Β΄ (1835 - 1909) στις Βρυξέλλες. Οι ασύλληπτης έκτασης θηριωδίες του στο Κονγκό αποτελούν τυπική περίπτωση εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας.

Είναι σαν υπάρχει άγαλμα του Χίτλερ στο Βερολίνο.

Στο βίντεο, διαδηλωτές με τη σημαία του Κονγκό στο άγαλμα του Λεοπόλδου Β΄, πριν από λίγες μέρες, ζητούν «αποκατάσταση» για τις φρικαλεότητες.

A crowd has climbed onto the statue of colonial King Léopold II in #Brussels chanting “murderer” and waving the flag of the Democratic Republic of Congo where his atrocities took place. #DRC 🇨🇩 #BlackLivesMatter pic.twitter.com/DIH9MGu39M