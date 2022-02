ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Είναι απίστευτη αυτή η υποκουλτούρα, αυτή η αρχαιόπληκτη αγραμματοσύνη, που βγαίνει στην επιφάνεια τις τελευταίες μέρες.

Και είναι εξωφρενική η αποδοχή και το πλασάρισμά της στα σχολεία με τις ευλογίες του κράτους.

Ένα απλό ερώτημα πλανάται πάνω από τη χώρα: Όσοι εγκρίνουν αυτά τα άθλια προγράμματα έχουν τα ίδια μυαλά με τους συντάκτες τους, κάνουν ρουσφέτι, ή και τα δύο;

• • •

ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΟΞΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΩΝ

Η απόφαση της κυβέρνησης της Δανίας να άρει, πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την 1η Φεβρουαρίου όλα τα μέτρα για την covid παραξένεψε τους πάντες. Το παράδοξο είναι ότι η χώρα έχει τον μεγαλύτερο ρυθμό μόλυνσης παγκοσμίως.

Η λογική πίσω από αυτή την απόφαση είναι ότι τα νοσοκομεία δεν έχουν επιβαρυνθεί παρά τα πολλά κρούσματα, ο αριθμός των ασθενών στις ΜΕΘ μειώνεται, όπως και ο χρόνος παραμονής στα νοσοκομεία.

Όπως εξήγησε στο Atlantic ο Δανός ερευνητής, Michael Bang Petersen, η απόφαση ελήφθη βάσει του διαζευκτικού κριτηρίου αν «ναι ή όχι» η covid αποτελεί απειλή για τις κρίσιμες λειτουργίες της κοινωνίας, και είναι προσωρινή, με την έννοια ότι στο τέλος του Φεβρουαρίου θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση.

Η δεύτερη παράδοξη απόφαση είναι η σκλήρυνση της πολιτικής ασύλου και της υποδοχής προσφύγων στη χώρα. Η Δανή πρωθυπουργός, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε στη Βουλή ότι η χώρα θα απελαύνει Σύρους και ότι η χορήγηση ασύλου θα ανατεθεί κατευθείαν στην Αφρική: Στόχος είναι «να μηδενιστούν οι αιτήσεις ασύλου», και να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή.

Μολονότι τις στηρίζει η πλειονότητα των πολιτών, οι αποφάσεις αυτές από έναν κεντροαριστερό συνασπισμό δεν παύουν να σοκάρουν διεθνώς. Ακούγονται, μάλιστα, ακόμη πιο παράδοξες, καθώς πολλοί, ιδίως στα κόμματα της δεξιάς, ζητούν να χαλαρώσουν οι περιορισμοί, διότι η αγορά εργασίας χρειάζεται περισσότερα χέρια.

Πηγή: The Atlantic, The Local

• • •

ΔΙΚΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΝΑΖΙ

Η γαλλική Βουλή ψήφισε ομόφωνα νόμο με τον οποίο αποδίδονται 15 έργα τέχνης, που είχαν λεηλατήσει οι ναζί, σε Εβραίους δικαιούχους. Μεταξύ των έργων βρίσκονται ένας πίνακας του Γκούσταβ Κλιμτ και του Μαρκ Σαγκάλ.

Η υπουργός Πολιτισμού, Ροζελίν Μπασερό, χαρακτήρισε τον νόμο «ιστορικό». Ο νόμος θα επικυρωθεί οριστικά από τη Γερουσία.

Ο πίνακας «Τριανταφυλλιές κάτω από τα δένδρα» του Κλιμτ, που βρίσκεται στο Μουσείο ντ’ Ορσέ, ανήκε στην Αυστριακή, Eléonore Stiasny, που εξαναγκάστηκε να τον πουλήσει το 1938 στη Βιέννη, πριν εκτοπιστεί και δολοφονηθεί.

Ο πίνακας «Ο Πατέρας» του Σαγκάλ, ιδιοκτησίας τού Κέντρου Πομπιντού, ανήκε στον Πολωνοεβραίο, David Cender, μουσικό και κατασκευαστή εγχόρδων, που μετανάστευσε στη Γαλλία το 1958.

Κάπου 100.000 έργα τέχνης εκλάπησαν από τη Γαλλία τα έτη 1939-1945. Τα 60.000 βρέθηκαν στη Γερμανία, όταν τέλειωσε ο πόλεμος, και από αυτά 45.000 αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους μέχρι το 1949.

Αν και αργοπορημένη, δίκαιη απόφαση που πρώτοι τη χειροκρότησαν όλοι οι παριστάμενοι βουλευτές στην ψηφοφορία.

Πηγή: L’ Union

• • •

ΚΙ ΑΛΛΟΣ ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΣ ΝΕΚΡΟΣ

Από τους συντονιστές της κίνησης «Ενωμένοι για την ελεύθερη επιλογή» που την αποτελούν διάφοροι αντεμβολιαστές, ο Ιταλός βιολόγος, Φράνκο Τρίνκα, πέθανε από covid σε νοσοκομείο της Ιταλίας.

Ο Ιταλός βιολόγος υπήρξε από τους πρώτους αντιεμβολιαστές που καταφέρθηκαν εναντίον του προγράμματος εμβολιασμού ευθύς μετά την ανακοίνωσή του. Είχε εμφανιστεί σε δεκάδες τηλεοπτικές εκπομπές, υποστηρίζοντας ότι οι πρωτεΐνες ακίδας προκαλούν καρκίνο, και ότι η covid αντιμετωπίζεται με ένζυμα και βιταμίνες.

Ο Τρίνκα δεν ήταν γιατρός. Η ειδικότητά του ήταν βιολόγος-διατροφολόγος, με αντικείμενο τη διατροφή, τις δίαιτες, και το αδυνάτισμα. Ωστόσο, είχε δηλώσει στην τηλεόραση ότι δεν εμβολιάζεται, διότι έχει «καλό ανοσοποιητικό σύστημα», και αρνήθηκε να διασωληνωθεί όταν εισήχθη στο νοσοκομείο.

Σίγουρα κάποιοι αντιεμβολιαστές θα αλλάξουν στάση. Αλλά μάλλον πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Με το που ανακοινώθηκε ο θάνατός του, άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορες θεωρίες περί «ανεξήγητου θανάτου», «ύποπτου θανάτου», και άλλα παρόμοια. Η διανοητική διάβρωση των σκληροπυρηνικών αντιεμβολιαστών φαίνεται πως δεν είναι ιάσιμη.

• • •

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Έλυσε τον κύβο του Ρούμπικ σε 28,80 δευτερόλεπτα. Με καλυμμένα τα μάτια. Και έλαμψε το πρόσωπό του.

Εύκολο, είπαν κάποιοι. Απομνημονεύεις τη θέση των χρωμάτων σε κάθε πλευρά του κύβου, και μετά εφαρμόζεις έναν γνωστό αλγόριθμο. Η απάντηση σε αυτούς τους εξυπνάκηδες είναι εξίσου απλή: αφού το ξέρετε, κάντε το.

Πάντως, το παγκόσμιο ρεκόρ με καλυμμένα τα μάτια κατέχει ο Αμερικανός Tommy Cherry με 14,67 δευτερόλεπτα, το οποίο πέτυχε σε αγώνες στη Φλόριντα, τον Δεκέμβριο του 2021, και έχει καταχωριστεί στα ρεκόρ Γκίνες.

I know a kid who does this while holding his breath, but this is next-level.



You could hold a gun to my head and give me 14 days and I wouldn't be able to solve this.



People's brains are wired differently. pic.twitter.com/X3R3B7GhKL