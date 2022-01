Σε ααφαλή, μυστική τοποθεσία μεταφέρθηκε ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό και η οικογένειά του, την ώρα που χιλιάδες διαδηλωτές στο πλαίσιο διαμαρτυρίας για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς κατά τoυ κορωνοϊού συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα Οτάβα.

Όταν οι διαδηλωτές έφτασαν στο κατώφλι του πρωθυπουργικού γραφείου «ο Τριντό και η οικογένειά του εγκατέλειψαν το σπίτι τους στο κέντρο της Οτάβας, για λόγους ασφαλείας» ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο CBC.

Με τη συμμετοχή 50.000 οδηγών φορτηγών συνεχίστηκε και σήμερα η κινητοποίηση των πολιτών στην καναδική πρωτεύουσα, η οποία ενώ ξεκίνησε ως μία διαμαρτυρία που ονομάστηκε «Κονβόι Ελευθερίας» ενάντια στην απαίτηση εμβολίου για διασυνοριακούς οδηγούς φορτηγών, έχει εξελιχθεί σε μία μεγάλη διαδήλωση ενάντια στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση του Τριντό για τον κορωνοϊό.

Ottawa braces for traffic disruptions with truck convoy, protesters set to converge in downtown core; several businesses opting to close for weekend: https://t.co/LWTlRtVHfM

Το μέτρο απαιτεί από τους ανεμβολίαστους Καναδούς φορτηγατζήδες που περνούν τα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά, να μπαίνουν σε καραντίνα μόλις επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Αυτό πυροδότησε την αντίδραση των επαγγελματιών, με μία ομάδα φορτηγατζήδων να οργανώνουν την κίνηση που ξεκίνησε στον δυτικό Καναδά.

«Δεν μπορώ να δουλέψω πια γιατί δεν μπορώ να περάσω τα σύνορα», είπε ο Τσάβα Βίζι, ένας οδηγός νταλίκας. Μάλιστα, αναφέρει πως είναι το μοναδικό μέλος στην οικογένειά του που εργάζεται.

Χιλιάδες φορτηγατζήδες και άλλοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα το Σάββατο για να ζητήσουν τον τερματισμό των εντολών υποχρεωτικού εμβολιασμού και άλλους περιορισμούς στη δημόσια υγεία, ανέφερε το Canadian Broadcasting Corporation.

Η αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για πιθανή βία, αφού εκατοντάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν τον κοινοβουλευτικό χώρο. Μάλιστα, πολλοί διαδηλωτές εθεάθησαν να χορεύουν πάνω σε πολεμικό μνημείο.

«Θλίβομαι που βλέπω διαδηλωτές να χορεύουν στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και να βεβηλώνουν το Εθνικό Μνημείο Πολέμου. Γενιές Καναδών πολέμησαν και πέθαναν για τα δικαιώματά μας, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου, αλλά όχι γι'αυτό», έγραψε στο Twitter ο στρατηγός Γουέιν Έιρ.

I am sickened to see protesters dance on the Tomb of the Unknown Soldier and desecrate the National War Memorial. Generations of Canadians have fought and died for our rights, including free speech, but not this. Those involved should hang their heads in shame.