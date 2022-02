ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Είναι παράλογο να χρησιμοποιήσει μια χώρα όλες τις κυρώσεις διαμιάς κατά της Ρωσίας, διότι χάνουν την αποτρεπτική τους ισχύ: Αν κάποιος τιμωρηθεί για κάτι που δεν έχει κάνει, δεν θα έχει λόγο πλέον να μην το κάνει.

Για να υπάρξει κλιμάκωση των κυρώσεων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, πρέπει να διαβαθμιστούν οι πιθανές ενέργειες των Ρώσων. Είναι άλλο το Blitzkrieg, άλλο η προοδευτική ή περιορισμένη εισβολή, και άλλο η παραστρατιωτική δράση και οι κυβερνοεπιθέσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, επιχείρησε να κάνει αυτή τη διάκριση στις 20 Ιανουαρίου, διαχωρίζοντας την εισβολή (invasion) από την «ελάσσονα επιδρομή» (minor incursion). Κατόπιν, επεκράτησε η εγγενής ασάφεια ανάμεσα στους δύο όρους invasion/incursion.

Μετά τη ρωσική «εισβολή», η πρώτη αντίδραση ήταν να μη χαρακτηριστεί εισβολή η είσοδος της λεγόμενης «ειρηνευτικής δύναμης» στο Νονμπάς. Χθες το πρωί, ο αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Φίνερ, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για την «αρχή μιας εισβολής», χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε και ο Μπάιντεν στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του.

Παρά ταύτα, το «αρχή» στον χαρακτηρισμό δείχνει ότι η αμερικανική διοίκηση εξακολουθεί να προβληματίζεται για το πώς θα αποφύγει την υπεραντίδραση ή την υποαντίδραση στις ρωσικές προκλήσεις, και το ίδιο ισχύει και για τους Ευρωπαίους.

Ο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι «θα συνεχίσουμε να κλιμακώνουμε τις κυρώσεις, αν η Ρωσία κλιμακώνει [τις προκλήσεις]».

Παρόμοιες είναι οι αποφάσεις των Ευρωπαίων. Ο Γερμανός Καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, δήλωσε ότι σταματούν οι διαδικασίες πιστοποίησης του Nord Stream 2. Η απόφαση αφορά τη «χαρτούρα», και δεν έχει οικονομικές επιπτώσεις στη Γερμανία και τη Ρωσία, τουλάχιστον προς το παρόν.

Εξάλλου, οι κυρώσεις που επέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο, παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις του Μπόρις Τζόνσον και του υπουργού Υγείας, Σατζίντ Τζάβιντ, δεν πρόκειται να ανησυχήσουν ιδιαιτέρως τον Πούτιν. Οι ρωσικές τράπεζες που μπήκαν στη λίστα των κυρώσεων είναι δευτερεύουσας σημασίας για τη ρωσική οικονομία, οι δε τρεις ολιγάρχες ήδη βρίσκονται στη λίστα των κυρώσεων των ΗΠΑ από το 2018.

Όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν σύντομα, μετά τη δήλωση του Πούτιν ότι η Ρωσία θα στηρίξει τις εδαφικές απαιτήσεις των δύο αποσχισθεισών περιοχών. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές στην ορολογία θα εξαφανιστούν αμέσως, και μόνον οι λέξεις πόνος και δυστυχία θα χρειάζονται για να περιγραφεί η κατάσταση όσων βρεθούν κοντά στα πεδία των μαχών.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ BA.2

Η υποπαραλλαγή της Όμικρον, BA.2, μεταδίδεται ταχύτερα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια, και φαίνεται ότι μπορεί να αποφεύγει κάποια από τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση της Covid-19.

Αυτά ισχυρίζονται Ιάπωνες ερευνητές σε πρόσφατη προδημοσίευση («Virological characteristics of SARS-CoV-2 BA.2 variant», bioRxiv, 15.02.2022), των οποίων το γενικό συμπέρασμα είναι ότι «ο κίνδυνος από την BA.2 για την παγκόσμια υγεία είναι δυνητικά υψηλότερος από εκείνον της BA.1».

Η BA.2 εκτιμάται ότι είναι 30% πιο μεταδοτική, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Έχει εντοπιστεί σε 74 χώρες, σε 10 από τις οποίες είναι κυρίαρχη.

Όσον αφορά τη σοβαρότητα της ασθένειας, τα συμπεράσματα στην πράξη δεν είναι ξεκάθαρα. Σε χώρες όπου έχει κερδίσει έδαφος (π.χ. Νότιος Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο), οι νοσηλείες εξακολουθούν να μειώνονται. Απεναντίας, στη Δανία όπου η BA.2 είναι κύρια αιτία των λοιμώξεων, οι νοσηλείες και οι θάνατοι αυξάνονται, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Πηγή: CNN, bioRxiv

Ο ΤΡΑΜΠ ΥΜΝΕΙ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ

Οι Αμερικανοί πρόεδροι δεν έκαναν δηλώσεις για την εξωτερική πολιτική των διαδόχων τους από το αντίπαλο κόμμα. Έθεταν υπεράνω του προσωπικού και κομματικού συμφέροντος την εθνική ενότητα.

Όλοι, εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο τέως Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τον θαυμασμό του για τις παραβιάσεις της διεθνούς νομιμότητας από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σε podcast στο ακροδεξιό Buck Sexton.

«Αυτός είναι ιδιοφυία», «Εδώ έχουμε έναν τύπο που είναι πολύ ξύπνιος. Τον γνωρίζω πολύ καλά — πολύ, πολύ καλά», και «θα γίνει ένας ειρηνοποιός».

Δεν είναι να απορεί κανείς που πολλοί χαρακτήρισαν στα κοινωνικά μέσα αυτές τις δηλώσεις «προδοτικές». Ούτε για τον κατήφορο των Ρεπουμπλικάνων. Ο τέως υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, δήλωσε στην κρατική ρωσική τηλεόραση πρόσφατα για τον Πούτιν: «Έχω τεράστιο σεβασμό γι’ αυτόν».

Πηγή: The Washington Post, The New York Times

«ΜΙΛΑ ΑΝΟΙΧΤΑ, ΣΕΡΓΚΕΪ»

Πρόεδρος της κάτω Βουλής (2011–2016), προσωπάρχης του Κρεμλίνου (2008–2012), πρόεδρος της Επιτροπής Ιστορικής Αλήθειας (2009–2012) και από το 2016 διευθυντής της ρωσικής κατασκοπείας, ο Σεργκέι Ναρίσκιν είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Στο πομπώδες σκηνικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, το μεγαλοστέλεχος αυτό της ρωσικής διοίκησης, τραύλιζε σαν μαθητούδι σε μια σύντομη συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενόσω βρισκόταν στο βήμα.

«Μίλα ανοιχτά, Σεργκέι», θα του πει ο Πούτιν κάποια στιγμή, και αφού ο Ναρίσκιν συμφωνήσει ότι στηρίζει την ανεξαρτησία των δύο περιοχών του Ντονμπάς, ο Ρώσος πρόεδρος θα του απαντήσει «Καλά. Παρακαλώ, μπορείς να καθήσεις τώρα».

Όχι ότι δεν τα ξέραμε, αλλά ο εξευτελισμός του Ναρίσκιν αποδεικνύει ξεκάθαρα ποιος είναι ο απόλυτος ηγέτης της Ρωσίας, ποιο το στυλ της διακυβέρνησής του, και φυσικά ποιος πήρε τις αποφάσεις για την Ουκρανία. Και δεν είναι παράλογο να υποθέσουμε ότι ο τρόπος της παρέμβασης ήταν τέτοιος για να φανεί μέσω της τηλεόρασης, εντός και εκτός της Ρωσίας, ποιος είναι το αφεντικό στη χώρα.

