ΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, ανήκει στους συμπαθείς πολιτικούς. Είναι ευφυής, έχει χιούμορ, και μάλιστα υψηλού επιπέδου, και δεν του λείπει ο αυτοσαρκασμός.

Καταλαβαίνω και τα περί «αστικής αυτοπεποίθησης» που δήλωσε, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Καθημερινή», ότι απέκτησε λόγω των καλών του σπουδών.

Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο «αλλά» — και δεν αναφέρομαι στον Ευκλείδη Τσακαλώτο, μιλώ γενικά. Η ιδέα ότι όποιος πέρασε από καλό «σχολείο» δεν πρόκειται να «σαλτάρει» από την αίγλη της εξουσίας, δεν πρόκειται να γίνει αλαζονικός, και κυρίως δεν πρόκειται να αποδειχτεί τενεκές ξεγάνωτος είναι, να το πω ξερά, εντελώς εσφαλμένη.

Δεν χρειάζεται να φτάσουμε μέχρι το Βιετνάμ και τους "The Best and the Brightest" που τα έκαναν μαντάρα στις ΗΠΑ. Αρκεί κανείς να δει τον περίγυρο του Μπόρις Τζόνσον, του ιδίου συμπεριλαμβανομένου, για του λόγου το αληθές.

• • •

ΗΤΑΝ ΕΙΣΒΟΛΗ Η «ΕΙΣΒΟΛΗ»;

Ήταν εισβολή η χθεσινή «εισβολή» ρωσικών στρατευμάτων στις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ; Δεν πρόκειται ούτε για ρητορική ερώτηση ούτε για λογοπαίγνιο.

Παρά τους υψηλούς τόνους, φαίνεται ότι οι αντιδράσεις της Ουάσινγκτον, όπως και των άλλων δυτικών χωρών είναι προσεκτικές και συγκρατημένες.

Ο Guardian αναφέρει δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου της αμερικανικής διοίκησης ότι οι κυρώσεις που θα επιβληθούν σήμερα θα είναι ανάλογες με τα βήματα που θα έχουν κάνει οι Ρώσοι τη νύχτα. Αλλά δεν ήταν σαφές «αν η ανάπτυξη των ‘ειρηνευτικών δυνάμεων’ στους υποστηριζόμενους από τη Μόσχα θύλακες θα αντιμετωπιστούν από την Ουάσινγκτον ως εισβολή». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ρωσικές δυνάμεις ενεργούσαν κρυφά στην περιοχή εδώ και οκτώ χρόνια.

Το Politico γράφει ότι ο αξιωματούχος είπε ότι «τα ρωσικά στρατεύματα που μετακινήθηκαν στο Ντονμπάς από μόνο του δεν συνιστά νέο βήμα».

Στο ίδιο ακριβώς κλίμα, η Monde επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ προβληματίζονται αν θα χαρακτηριστεί εισβολή η προώθηση των Ρώσων στο Ντονμπάς ή αν θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως τέτοια αν προχωρήσουν πέρα από αυτό, οπότε και θα εφαρμοστεί το σκληρό πακέτο των κυρώσεων.

Η αναγνώριση των δύο περιοχών από τη Μόσχα ήταν γνωστή, αν και όχι αναμενόμενη τόσο γρήγορα, μετά την απόφαση της απόλυτα ελεγχόμενης από τον Πούτιν ρωσικής Βουλής.

Δεν είναι σαφές αν οι Ρώσοι προτίθενται να προχωρήσουν σε μεγαλύτερο βάθος μέσα στην Ουκρανία. Αν δεν προχωρήσουν, ο μεν Πούτιν μπορεί να εμφανιστεί νικητής στο εσωτερικό της χώρας του, οι δυτικοί να επιβάλλουν κυρώσεις μόνο στις δύο περιοχές, και τα υπόλοιπα να διευθετηθούν μέσω της διπλωματίας. Όλοι βρίσκονται, όπως φαίνεται, εν αναμονή των εξελίξεων, και είναι ενδεικτικό το ότι οι Ουκρανοί δεν αντέδρασαν μέχρι στιγμής στρατιωτικά στην παραβίαση του εθνικού τους εδάφους.

Πηγή: The Guardian, Le Monde, Politico

• • •

Η ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΙΣ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Κολομβίας νομιμοποίησε τις αμβλώσεις μέχρι τον 24ο μήνα της εγκυμοσύνης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, κάθε χρόνο πραγματοποιούνται στη χώρα περί τις 400.000 αμβλώσεις, εκ των οποίων μόνον το 10% είναι νόμιμες.

Μετά το Μεξικό και την Αργεντινή, η Κολομβία είναι η Τρίτη χώρα που νομιμοποιεί τις αμβλώσεις στη Λατινική Αμερική τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι γυναίκες των ομάδων για το δικαίωμα στην άμβλωση υποδέχτηκαν την απόφαση, που πέρασε με πέντε ψήφους υπέρ έναντι 4 κατά, με ξέφρενους πανηγυρισμούς.

¡ES OFICIAL! ¡DESPENALIZADO EL ABORTO EN COLOMBIA HASTA LA SEMANA 24! ¡Felicitamos al movimiento @causajustaco por este fallo histórico en América Latina! #FALLOHISTÓRICO pic.twitter.com/kqBEa63f5d — Volcánicas Periodismo Feminista (@VolcanicasRev) February 21, 2022

• • •

ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΗ ΑΧΡΕΙΟΤΗΤΑ

Δεν έχει όρια η αχρειότητα.

Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής όπλων, WEE1 Tactical, λάνσαρε το όπλο, JR-15 ή Junior 15, ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά. Το ημιαυτόματο JR-15 χρησιμοποιεί σφαίρες των 5,6 χιλιοστών.

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της καυχιέται ότι το JR-15 είναι «μικρότερο, ασφαλέστερο και ελαφρύτερο» από το κανονικό AR-15, αλλά «λειτουργεί ακριβώς όπως το όπλο της μαμάς και του μπαμπά».

Το μοντέλο για ενήλικες, AR-15, χρησιμοποιήθηκε σε 11 μαζικούς πυροβολισμούς από το 2012 μέχρι σήμερα.

Από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, υπήρξαν 136 πυροβολισμοί σε σχολεία.

Εικόνα από την ιστοσελίδα του κατασκευή όπλων, WEE1 Tactical, που λάνσαρε το όπλο, JR-15, ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά.

• • •

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ή ΠΛΑΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΙΑ;

Μέγα και αμφιλεγόμενο καλλιτεχνικό γεγονός στη Φλόριντα. Η έκθεση «Ήρωες και Τέρατα» στο Μουσείο Τέχνης του Ορλάντο παρουσιάζει 25 άγνωστα έργα του Ζαν Μισέλ Μπασκιά που εκτίθενται για πρώτη φορά.

Μέγα γεγονός για έναν καλλιτέχνη που πέθανε μόλις στα 27 του χρόνια, και πίνακάς του πουλήθηκε στο αστρονομικό ποσό των 110,5 εκατ. δολαρίων το 2017. Αλλά και αμφιλεγόμενο, διότι ειδικοί αμφισβητούν τη γνησιότητα των έργων.

Την Άνοιξη του 1982, έξι χρόνια πριν από τον θάνατό του, ο Μπασκιά βρέθηκε στο Λος Άντζελες για την προετοιμασία μιας έκθεσης. Εκεί γνωρίστηκε με τον ήδη καθιερωμένο συγγραφέα και σεναριογράφο, Thaddeus Mumford, Jr, ο οποίος αγόρασε τους πίνακες έναντι του ποσού των 5.000 δολαρίων. Το ποσό αυτό δικαιολογείται πιθανόν από τις ανάγκες του Μπασκιά για ρευστό και τη διάθεση του Mumford να τον βοηθήσει.

Ο Mumford που φαίνεται ότι δεν είχε ιδιαίτερα καλές σχέσεις με την τέχνη τούς αποθήκευσε, και τελικά τους πούλησε λίγο πριν πεθάνει το 2018 για 15.000 δολάρια σε έναν κυνηγό κρυμμένων θησαυρών και στον χρηματοδότη του.

Αυτή είναι η ιστορία των 25 έργων που λέγεται ότι εκπόνησε ο Μπασκιά στο Λος Άντζελες το 1982. Κατόπιν, άρχισε η μάχη των ειδικών. Μια ομάδα κατέληξε ότι τα έργα είναι πλαστά. Ο διευθυντής του μουσείου, Aaron De Groft, προσέφυγε σε άλλους ειδικούς που βεβαίωσαν την αυθεντικότητά τους. Το μυστήριο δεν λύθηκε, αλλά η αξιοπιστία της έκθεσης έχει πληγεί. Αν δε αποδειχτεί τελικά ότι πρόκειται για πλαστογραφίες, το κύρος του μουσείου θα υποστεί μακροπρόθεσμα μεγάλη ζημιά.

Πηγή: Orlando Weekly, Vanity Fair

Ζαν Μισέλ Μπασκιά, «Άτιτλο (Τρία πουλιά, ένα αυτοκίνητο και μια τηλεόραση)», 1982.

• • •

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση της πολιτικής υποκρισίας:

«Οι φασίστες έγιναν δημοφιλείς παντού προωθώντας την ιδέα ότι ο κόσμος είναι σάπιος μέχρι το μεδούλι. Στις "Απαρχές του Ολοκληρωτισμού", η Χάννα Άρεντ περιέγραψε πώς ο φασισμός προσκαλεί τον λαό "να ξεσκεπάσει τις μάσκες" και υιοθετεί την κοσμοαντίληψη ότι δεν υπάρχει καλό και κακό, μόνο νικητές και ηττημένοι.

Η υποκρισία μπορεί να εμπνέει: Οι πολιτικώς δρώντες ισχυρίζονται ότι υποκινούνται από ιδεώδη περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα. το ξεμασκάρεμα της υποκρισίας διαβεβαιώνει ότι η απληστία, η εκδίκηση και η ανώφελη ωμότητα δεν είναι λάθος, αλλά νομιμοποιημένες υποκινήσεις της πολιτικής συμπεριφοράς».

— Maria Alexandrovna "Masha" Gessen