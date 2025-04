Ζελένσκι για την «πασχαλινή εκεχειρία»: Οι Ρώσοι συνεχίζουν να μας επιτίθενται

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι, παρά την πασχαλινή κατάπαυση πυρός που είχε εξαγγείλει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας να κινηθούν επιθετικά και να προκαλέσουν απώλειες στις ουκρανικές γραμμές.

«Γενικά, μέχρι το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, μπορούμε να πούμε ότι ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να δημιουργήσει μια γενική εντύπωση κατάπαυσης του πυρός, όμως σε ορισμένα μέρη δεν εγκαταλείπει μεμονωμένες προσπάθειες να προωθηθεί και να επιφέρει απώλειες στην Ουκρανία», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος ανέφερε πως σήμερα το πρωί καταγράφηκαν 59 περιπτώσεις ρωσικού βομβαρδισμού και πέντε προσπάθειες επίθεσης κατά μήκος της γραμμής του μετώπου.

Ο Ζελένσκι υπενθύμισε επίσης ότι η ουκρανική πρόταση για επέκταση της εκεχειρίας κατά 30 ημέρες μετά το Πάσχα εξακολουθεί να ισχύει.

A report by Commander-in-Chief Syrskyi on the frontline as of 6:00 a.m.



Across various frontline directions, there have already been 59 cases of Russian shelling and 5 assaults by Russian units. In the sector of the Starobilsk Operational Tactical Group, one combat engagement…