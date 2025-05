Τζο Μπάιντεν: Η πρώτη δημόσια ομιλία μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Ο Τζο Μπάιντεν μίλησε δημόσια για πρώτη φορά σήμερα, Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση ότι διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη. Η ομιλία του πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης (Memorial Day) στο Νιου Κάσλ.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος τίμησε τη μνήμη του γιου του, Μπο Μπάιντεν, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από τον θάνατό του. «Σήμερα είναι η 10η επέτειος από τον χαμό του γιου μου, του Μπο, που υπηρέτησε για έναν χρόνο στο Ιράκ. Και για να είμαι ειλικρινής, είναι μια δύσκολη ημέρα».

Πρόσθεσε ότι η παρουσία των παρευρισκομένων τον βοηθά να αντιμετωπίσει τη θλίψη του: «Το να βρίσκομαι μαζί σας, για να είμαι ειλικρινής, κάνει τα πράγματα λίγο πιο εύκολα. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να πενθήσω μαζί σας».

Ο Μπο Μπάιντεν πέθανε από καρκίνο του εγκεφάλου και είχε υπηρετήσει στην Εθνοφρουρά του Ντέλαγουερ. Ο πρώην πρόεδρος τόνισε ότι «η κληρονομιά του συνεχίζει να ζει».

«Όπως ακριβώς η κληρονομιά όλων των πεσόντων ηρώων μας συνεχίζει να ζει, έτσι ζουν κι εκείνοι μέσα από εμάς και μέσα από τη δύναμη και την ελευθερία του έθνους μας», είπε. «Σε όλους όσοι ήρθαν σήμερα εδώ με τη θλίψη στην καρδιά τους, να ξέρετε: δεν είστε μόνοι. Ποτέ δεν θα είστε μόνοι, και ο αγαπημένος σας άνθρωπος δεν θα ξεχαστεί ποτέ», πρόσθεσε.

🚨 NEW: This morning, on the 10th anniversary of Major Beau Biden’s passing, the Biden family hosted a Memorial Day event in Delaware to honor the fallen. There, President @JoeBiden gave his first speech since his cancer diagnosis. He looked strong. He sounded great. Still… pic.twitter.com/1p5iPAVL4d

Το γραφείο του Μπάιντεν ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι έχει καρκίνο.

«Ο καρκίνος μάς αγγίζει όλους», δήλωσε ο 82χρονος Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Twitter (X). «Όπως τόσοι από εσάς, έτσι κι εγώ και η Τζιλ μάθαμε ότι είμαστε πιο δυνατοί στα σημεία όπου έχουμε “σπάσει”. Σας ευχαριστώ που μας στηρίζετε με την αγάπη και τη συμπαράστασή σας».

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU