Τραμπ: Στηρίζει τον Ελληνοαμερικανό Τζίμι Πατρώνη για το Κογκρέσο - «Ένας προσωπικός φίλος»

Την στήριξη του στον Ελληνοαμερικανό πολιτειακό αξιωματούχο Τζίμι Πατρώνη στις ειδικές εκλογές που θα γίνουν στη Φλόριντα για την κάλυψη της κενής θέσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ενθάρρυνε τον κ. Πατρώνη, νυν οικονομικό διευθυντή της πολιτείας, να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές που θα γίνουν λόγω της παραίτησης του πρώην βουλευτή Ματ Γκέιτς.

Σε ανάρτηση στη συντηρητική πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τον Τζίμι Πατρώνη ως έναν προσωπικό φίλο αλλά και υποστηρικτή του κινήματος MAGA, σημειώνοντας ότι θα έχει την απόλυτη στήριξη του στην περίπτωση που επιλέξει να θέσει υποψηφιότητα.

Όπως εξήγησε, ο ομογενής πολιτικός μοιράζεται τις ίδιες προτεραιότητες που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια των συνόρων, την ενεργειακή ανεξαρτησία και το δικαίωμα στην οπλοκατοχή.

Put me to work, Mr. President! @realDonaldTrump I am here to serve. 🫡 https://t.co/5HcxBtJAmk