Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld στο Χιούστον του Τέξας, σύμφωνα με τον αρχηγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Σάμιουλ Πένια.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, πολλοί άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου όταν εκατοντάδες άρχισαν να τρέχουν εισβάλλοντας στην είσοδο του σταδίου χωρίς ελέγχους και γκρεμίζοντας τα κιγκλιδώματα ασφαλείας.



Σύμφωνα με το ABC, ωστόσο, που επικαλείται τις δηλώσεις του Πένια, το χειρότερο περιστατικό ξεκίνησε όταν ένα πλήθος περίπου 50.000 ατόμων άρχισε να κινείται μαζικά μπροστά στη σκηνή στη διάρκεια εμφάνισης του ράπερ Τράβις Σκοτ.

«Το πλήθος άρχισε να συμπιέζεται προωθούμενο προς τα μπροστά της σκηνής και οι άνθρωποι άρχισαν να πανικοβάλλονται» δήλωσε ο ίδιος.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφουν σκηνές χάους ενώ η μουσική εξακολουθεί να ακούγεται.

As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.



