«Τουρκική απόβαση» η φωτογραφία της χρονιάς για το ΝΑΤΟ

Ούτε η κορυφή ενός βουνού, ούτε το βόρειο Σέλας, ούτε η σημαία της συμμαχίας, συγκίνησαν το ΝΑΤΟ, περισσότερο από μία άσκηση απόβασης, που πραγματοποιεί το Πολεμικό Ναυτικό της Τουρκίας.

Αυτό έγινε γνωστό μέσα από μία ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του ΝΑΤΟ στο Χ, όπου η συμμαχία δημοσίευσε τη φωτογραφία του τουρκικού Ναυτικού, την οποία επέλεξαν ως την καλύτερη για το 2024.

Αυτή είναι μία εικόνα τραβηγμένη από drone στην οποία απεικονίζονται δύο τουρκικά ελικόπτερα και ένα αποβατικό σκάφος να προσεγγίζουν μία παραλία, σε μία αποβατική άσκηση.

Check out NATO's photo of the year! 📸



The winning photo features Turkish sailors and marines conducting an amphibious assault exercise 🏆



Thanks to all who voted, and make sure to check out the runner-ups ⤵️