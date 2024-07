Τουρκία: Αποτυχημένο πραξικόπημα κατά Ερντογάν 8 χρόνια μετά - Γιατί η CIA δεν το πίστεψε ποτέ

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024, από την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία, το 2016.

Το αποτυχημένο πραξικόπημα έδωσε στον τότε πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όλα όσα χρειαζόταν για να αναμορφώσει το κυβερνητικό τοπίο στην Τουρκία, να γίνει πρόεδρος, να ελέγξει απόλυτα κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής στη χώρα, να κηνυγήσει και να εκδιώξει όσους δεν θεωρούσε έμπιστους από οποιοδήποτε πόστο, να επισπεύσει τη μουσουλμανοποίσηση της κοινωνικής ζωής των Τούρκων και να φέρει την Τουρκία γενικότερα, όλο και πιο κοντά στο φάσμα της μετάβασης στο μοντέλο της «υβριδικής ισλαμικής δημοκρατίας».

Η εκκαθάριση μετά το πραξικόπημα δεν περιορίστηκε στον στρατό αλλά επεκτάθηκε στο δικαστικό σώμα, την αστυνομία, τις υπηρεσίες πληροφοριών, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλα. Σχεδόν 200 Μέσα Ενημέρωσης υποχρεώθηκαν σε λουκέτο, εκατοντάδες δημοσιογράφοι συνελήφθησαν ή αναγκάστηκαν να εξοριστούν, χιλιάδες ΜΚΟ έκλεισαν και ο πλούτος και τα περιουσιακά στοιχεία πολλών επιχειρήσεων, συνολικού ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατασχέθηκαν και αναδιανεμήθηκαν στους συνεργάτες και τους υποστηρικτές του Ερντογάν.

Σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu στις 12 Ιουλίου 2024, συνολικά 705.172 άτομα έχουν αντιμετωπίσει νομικές ενέργειες, κυρίως μέσω κράτησης και σύλληψης, από τον Ιούλιο του 2016. Μεταξύ αυτών, 125.456 καταδικάστηκαν με ψευδείς κατηγορίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία ή/και την απόπειρα πραξικοπήματος.

Αφήνοντας στην άκρη το γεγονός ότι για να ενισχύσει το αφήγημά του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άφησε άπαντες στην Τουρκία να πιστεύουν ότι τους πραξικοπηματίες σταμάτησε «απλός κόσμος με λουλούδια και σημαίες της Τουρκίας στα χέρια», υπάρχουν κραυγαλέα συμβάντα και μικρές λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν το πώς ο Τούρκος πρόεδρος ξεγέλασε μεγάλο μέρος των πολιτών της χώρας του.

Δύο εσωτερικές πηγές από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση το επίσημο αφήγημα της τουρκικής κυβέρνησης σχετικά με την υποτίθέμενη απόπειρα πραξικοπήματος το 2016.

Στο βιβλίο του με τίτλο «Never Give an Inch», που κυκλοφόρησε πέρυσι, ο Μάικ Πομπέο, ο οποίος υπηρέτησε ως διευθυντής της CIA και υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Τραμπ, περιέγραψε τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου 2016 ως «υποτιθέμενο «πραξικόπημα» εγείροντας αμφιβολίες για την ακρίβεια της αφήγησης της κυβέρνησης Ερντογάν.

«Η Τουρκία έχει κάθε κίνητρο να ευθυγραμμιστεί σταθερά με τη Δύση καθώς και με έναν πληθυσμό που την καλωσορίζει και ωφελείται από αυτήν. Ωστόσο, από το υποτιθέμενο «πραξικόπημα» το 2016, ο πρόεδρος Ερντογάν είχε γίνει πλήρως ισλαμιστής-αυταρχικός. Πέρασα αμέτρητες ώρες μαζί του και τον σύμβουλό του για την εθνική ασφάλεια, Ιμπραήμ Καλίν, και τον αρχηγό πληροφοριών, Χακάν Φιντάν», έγραψε ο Πομπέο στο βιβλίο του.

Όταν επισκέφθηκε την Τουρκία για πρώτη φορά ως διευθυντής της CIA το 2017, είπε ότι υποβλήθηκε σε ένα μακρύ βίντεο των γεγονότων του πραξικοπήματος, προφανώς προετοιμασμένο από την κυβέρνηση Ερντογάν ως προπαγανδιστικό κομμάτι για να πείσει τους ξένους επισκέπτες για το αφήγημά του σχετικά με τα γεγονότα του Ιουλίου.

