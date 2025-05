Τουλάχιστον έξι νεκροί μετά την ανατροπή βάρκας με μετανάστες κοντά στα Κανάρια Νησιά

Τουλάχιστον έξι άτομα σκοτώθηκαν όταν μια βάρκα με μετανάστες που κατευθυνόταν προς τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας ανατράπηκε ανοιχτά του νησιού Ελ Χιέρρο, ενώ ομάδα διασωστών την συνόδευε προς το λιμάνι, δήλωσαν οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης την Τετάρτη.

Η βάρκα, ανοιχτής κατασκευής, η οποία σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE μετέφερε περίπου 180 άτομα, ανατράπηκε καθώς πλησίαζε το λιμάνι της Λα Ρεστίνγκα στο Ελ Χιέρρο, το μικρότερο νησί του αρχιπελάγους.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας Ναυτικής Διάσωσης των νησιών δήλωσε ότι ένα σκάφος διάσωσης συνόδευε τη βάρκα προς το λιμάνι και καθώς πλησίαζε, πολλοί από τους επιβάτες φάνηκε να σπεύδουν προς τη μία πλευρά του επικίνδυνα ασταθούς σκάφους, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Ζωντανές εικόνες από την TVE έδειξαν τη βάρκα να βυθίζεται, ρίχνοντας τους μετανάστες – μεταξύ των οποίων και παιδιά – στο νερό, με πολλούς να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν στο κοντινό σκάφος διάσωσης, καθώς το πλήρωμα τους πέταγε σωσίβια.

🔴SPAIN 🇪🇸| #Migration tragedy : a boat with 180 migrants capsizes upon arriving in El Hierro, a spanish island in the Canary Islands archipelago in the Atlantic. According to the rescue services of La Restinga port, at least 5 passengers including minors died, a baby is missing. pic.twitter.com/Pz4862L0i3