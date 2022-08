Top Gun: Ο Χάμιλτον ήθελε να παίξει και ο Κρουζ του πρότεινε ρόλο πιλότου, αλλά μετά «προσγειώθηκαν»

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα Ένα, Λιούις Χάμιλτον αποκάλυψε πως με μεγάλη αγωνία και θλίψη αναγκάστηκε να απορρίψει την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Τομ Κρουζ στο Top Gun: Maverick.

Ο 37χρονος που έχει κάνει λογής cameo στο Χόλιγουντ, είτε με φυσική παρουσία όπως στο Zoolander 2 είτε δανείζοντας τη φωνή του, όπως στα Cars 2 και Cars 3, είναι θαυμαστής του Top Gun από μικρός.

Hamilton makes flying visit to Rome as F1 star looks set for cameo in Zoolander 2 http://t.co/rN6ianjpgY pic.twitter.com/NZsZeUfW6K