«Τι έκαναν πάλι;» - Τα καυστικά πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων για τη νίκη του Τραμπ

Η σαρωτική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων την Πέμπτη.

«Μόλις γίναμε μάρτυρες μιας εξαιρετικής, καταστροφικής στιγμής στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών», γράφει μεταξύ άλλων o Guardian.

Όπως τονίζει το άρθρο γνώμης, τα «ταραχώδη τέσσερα χρόνια» της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η εφημερίδα από την πρώτη στιγμή είχε επισημάνει «την απειλή του αυταρχικού Τραμπ» σημειώνοντας πως τα ψέματά του αποτελούσαν «πραγματικό κίνδυνο για τη δημοκρατία».

Έτσι o Guardian εκτιμά πως, με την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, θα υπάρξουν δραματικές επιπτώσεις τόσο σε διεθνή θέματα, όπως είναι οι πόλεμοι σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή και η κλιματική αλλαγή, αλλά και σε θέματα που αφορούν πιο έμμεσα τις ΗΠΑ, όπως είναι η υγεία, το δικαίωμα αναπαραγωγής, οι ανισότητες και οι δημοκρατικοί θεσμοί.

«Ο Τραμπ αποτελεί σαφή απειλή για τους δημοσιογράφους, τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς και την ελευθερία του Τύπου στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο», τονίζει επίσης η εφημερίδα Guardian υπογραμμίζοντας παράλληλα πως εδώ και χρόνια, ο Τραμπ υποκινεί το μίσος κατά των δημοσιογράφων, αποκαλώντας τους «εχθρό του λαού».

Η εφημερίδα Times με τη σειρά της υποστηρίζει πως, μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ για δεύτερη φορά ως πρόεδρου των ΗΠΑ, η Ουκρανία μπορεί να αναγκαστεί αφενός να εγκαταλείψει τη φιλοδοξία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και αφετέρου να παραχωρήσει ένα τεράστιο τμήμα εδάφους της στην Ρωσία. Το Ισραήλ μπορεί να δεχθεί εκ νέου πίεση να τερματίσει τους πολέμους στη Γάζα και Λίβανο ενώ η Κίνα μπορεί να βρεθεί σε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ.

«Το σίγουρο είναι πως η νίκη Τράμπ θα αλλάξει την εξωτερική πολιτική της Αμερικής και θα σηματοδοτήσει μια θεμελιώδη στροφή από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης Μπάιντεν», τονίζει η εφημερίδα Times.

Ιδιαίτερα καυστικός είναι ο τίτλος της Mirror, η οποία αναρωτιέται «Τι έκαναν πάλι;» με σαφή αναφορά στην επιλογή των Αμερικανών ψηφοφόρων.

Η εφημερίδα The Sun χρησιμοποίησε μια από τις χαρακτηριστικές ατάκες του Τραμπ από το ριάλιτι σόου του The Apprentice, με τον εύγλωττο τίτλο: «Επαναπροσλαμβάνεσαι».

«Ο Τραμπ επιστρέφει για τη δεύτερη σεζόν», έγραψε η εφημερίδα, παρά το γεγονός ότι «πυροβολήθηκε, μηνύθηκε, δικάστηκε, προσβλήθηκε και διαγράφηκε».



Tomorrow's front page: Shot, sued, tried, insulted, and written off, but ordinary Americans say, 'You're rehired' pic.twitter.com/SXuGTzN3oP — The Sun (@TheSun) November 6, 2024

«Η οικονομική ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να ζημιωθεί»

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, η οικονομική ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να ζημιωθεί, αν ο Τραμπ εκπληρώσει τις απειλές να επιβάλει δασμούς σε αγαθά που εισάγονται στις ΗΠΑ από χώρες συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας. «Η Goldman Sachs μείωσε την προοπτική της Βρετανικής οικονομίας για ανάπτυξη το επόμενο έτος από 1,6% σε 1,4%, επικαλούμενη πιθανούς δασμολογικούς κινδύνους», επεσήμανε ο πρώην υπουργός Οικονομικών και βουλευτής των Συντηρητικών Τζον Γκλεν, στη διακομματική Επιτροπή Οικονομικών του βρετανικού κοινοβουλίου το απόγευμα της Τετάρτης.

Με τη σειρά της, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς απάντησε ότι είναι «πολύ νωρίς» να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχουν οι οικονομικές πολιτικές του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Just published: front page of the Financial Times, international edition, Thursday 7 November https://t.co/o5plpHvUWq pic.twitter.com/9O2zz0X4RF — Financial Times (@FT) November 6, 2024

Τα καυστικά πρωτοσέλιδα του Βρετανικού τύπου

Στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Βρετανικού τύπου κυριαρχεί χαμογελαστή φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Με την Daily Mail να σημειώνει ότι οι φιλελεύθεροι στις ΗΠΑ και τη Βρετανία έχουν μείνει «σαστισμένοι και δακρυσμένοι» τονίζοντας παράλληλα πως το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ αποτελεί εφιάλτη για τον «Στάρμερ και το υπουργικό του συμβούλιο που απεχθάνεται τον Ντόναλντ».

Η εφημερίδα κάνει λόγο για «κατολίσθηση» υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ «κέρδισε μια εντολή για μια ριζοσπαστική δεξιά ατζέντα για την αναμόρφωση της Αμερικής».

📰 The front page of tomorrow's Daily Telegraph:



'Trump's clean sweep'#TomorrowsPapersToday



Sign up for the Front Page newsletter ⬇️https://t.co/fRkXGjgS4s pic.twitter.com/iyvjFnOg9L — The Telegraph (@Telegraph) November 6, 2024

Η εφημερίδα Guardian με τίτλο «Αμερικανικός τρόμος» λέει ότι οι άνθρωποι στις ΗΠΑ ξύπνησαν με μια μεταμορφωμένη χώρα και έναν κόσμο ταραγμένο, ενώ οι Financial Times προειδοποιούν ότι η επιστροφή του Τραμπ αναμένεται να φέρει την αμερικανική δημοκρατία, τις αμερικανικές συμμαχίες και τις παγκόσμιες αγορές μια «εποχή ανατροπών».

Στο κύριο άρθρο της, η εφημερίδα Times στέκεται στην παγκόσμια οικονομία λέγοντας πως θα μπορούσε να υποστεί καρδιακή προσβολή, εάν ο Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή του να επιβάλει δασμούς 60% στις εισαγωγές από την Κίνα και 20% από τον υπόλοιπο κόσμο. Η εφημερίδα ανησυχεί επίσης ότι μπορεί να αναγκάσει την Ουκρανία να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία, επικυρώνοντας έτσι την εισβολή της Μόσχας, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πράσινο φως για επιθέσεις από άλλα αυταρχικά καθεστώτα.

Με πληροροφορίες από Guardian και ΑΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Αμερικανικές εκλογές: Γιατί έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις με τη νίκη Τραμπ