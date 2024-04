«Θάνατος στο Ισραήλ»: Κηδεία στο Ιράν μετατράπηκε σε μαζική διαδήλωση

Το Ιράν, στην κηδεία των επτά αξιωματικών που σκοτώθηκαν σε φερόμενη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο συγκρότημα της ιρανικής πρεσβείας στη Συρία, επανέλαβε τη δέσμευσή του να τιμωρήσει το Ισραήλ.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν έδειξε διαδηλωτές στο Ιράν να κρατούν φωτογραφίες των νεκρών και πανό με συνθήματα όπως «Θάνατος στο Ισραήλ» και «Θάνατος στην Αμερική». Μεταξύ των νεκρών ήταν ένας από τους κορυφαίους στρατιωτικούς του Ιράν, ο ταξίαρχος Μοχαμάντ Ρεζά Ζαχέντι, ανώτερος διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ο οποίος τη Δευτέρα επισκεπτόταν την πρεσβεία του Ιράν στη συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό.

«Καμία ενέργεια του εχθρού εναντίον της ιερής ισλαμικής δημοκρατίας δεν θα μείνει αναπάντητη», είπε ο υποστράτηγος Χοσεΐν Σαλαμί, ο αρχιστράτηγος του IRGC, στο πλήθος που συγκεντρώθηκε στην Τεχεράνη. «Οι γενναίοι άντρες μας θα τιμωρήσουν το σιωνιστικό καθεστώς».

🔴 LIVE: Iran's Islamic Revolution Guards Corps Major General Hossein Salami delivers speech on occasion of Intl. Quds Day #QudsDay2024 https://t.co/ekxzbvsdaK — Press TV 🔻 (@PressTV) April 5, 2024

Η κηδεία συνέπεσε με την ετήσια Ημέρα Quds (Ιερουσαλήμ), κατά την οποία το Ιράν διοργανώνει μεγάλες διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ σε εθνικό επίπεδο. Ο ηγέτης της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ, Ζιάντ αλ Ναχάλα, συμμετείχε στη συγκέντρωση της Τεχεράνης, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, όπως και ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ευλόγησε τα φέρετρα.

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei on Thursday led the funeral prayer for the seven forces of the Islamic Revolution Guards Corps who were martyred in an #Israeli attack on the consular section of the #Iranian embassy in #Damascus a few days ago… pic.twitter.com/SjnKoC8yFl — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 5, 2024

Η αεροπορική επιδρομή ήταν η πιο τολμηρή και θανατηφόρα επίθεση σε μια σειρά επιθέσεων που έχουν σκοτώσει Ιρανούς αξιωματούχους στη Συρία από τον Δεκέμβριο.

Today, there will be rallies across Iran in support of Palestine as well as to condemn the Western backed #GazaHolocaust.



People in Tehran are also participating in the funeral of 7 military officers and generals who were murdered in Iran's consulate building in Damascus. pic.twitter.com/RNt9jxkMTs — Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) April 5, 2024

Το Ιράν υποσχέθηκε σκληρά αντίποινα, δημιουργώντας φόβους για επέκταση του πολέμου και ωθώντας τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να αναστείλουν την άδεια για όλες τις μάχιμες μονάδες την Πέμπτη, μια ημέρα αφότου δήλωσαν ότι κινητοποιούν περισσότερα στρατεύματα για μονάδες αεράμυνας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του θα βλάψει «όποιον μας βλάψει ή σχεδιάζει να μας βλάψει».

Στην Τεχεράνη, τα φέρετρα δύο από τους νεκρούς Ιρανούς αξιωματικούς τέθηκαν σε προσκύνημα καθώς οι άνθρωποι φώναζαν θρησκευτικά μοιρολόγια και κυμάτιζαν την παλαιστινιακή σημαία. Και οι επτά αξιωματικοί αναμενόταν να ταφούν αργότερα την Παρασκευή.

Οι συγκεντρώσεις στο Ιράν για την Ημέρα της Ιερουσαλήμ πραγματοποιούνται κάθε χρόνο την τελευταία Παρασκευή του μουσουλμανικού μήνα νηστείας του Ραμαζανιού για την υποστήριξη των Παλαιστινίων, που θέλουν την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα ενός μελλοντικού κράτους σε εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ σε πόλεμο το 1967.

