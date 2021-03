Τέλος ο Pepe Le Pew από την Warner Bros: «Προάγει την κουλτούρα του βιασμού»

Ο Pepe Le Pew, ο αμφιλεγόμενος ασβός των Looney Tunes με την επιθετικά σεξουαλική συμπεριφορά, δεν θα ξανά εμφανιστεί σε κανένα από τα μελλοντικά πρότζεκτ της Warner Bros.

Σύμφωνα με το Deadline, ο «ερωτιάρης» ασβός, που συστήθηκε στο κοινό για πρώτη φορά το 1945, δεν θα εμφανιστεί στην επερχόμενη ταινία «Space Jam: A New Legacy» της Warner Bros. TV. Ο Pepe Le Pew δεν «κόπηκε» όμως μόνο από εκεί- το Hollywood Reporter αποκάλυψε επίσης πως ο χαρακτήρας δεν θα παίξει σε κανένα από τα μελλοντικά πρότζεκτ της εταιρίας.

Τα σχετικά δημοσιεύματα ήρθαν στην επιφάνεια λίγες ημέρες μετά το άρθρο του Charles M. Blow στους New York Times, που εξαπέλυσε δριμεία κριτική για τον ρατσισμό και άλλα θέματα στα παιδικά κινούμενα σχέδια. Ο αρθρογράφος υποστήριξε ότι ο Pepe Le Pew, που εμφανίζεται σε διάφορα καρτούν να φιλά επιθετικά και να αγκαλιάζει γυναικείους χαρακτήρες ενάντια στη θέλησή τους, «προάγει την κουλτούρα του βιασμού».

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το άρθρο του, επέστρεψε με μια σειρά από tweets δικαιολογώντας το σκεπτικό του, ενώ παρέθεσε επίσης ένα παλαιότερο κλιπ με τον Pepe να φιλά μια θηλυκή ενάντια στη θέλησή της και να την κλειδώνει μέσα σε ένα δωμάτιο.

«Οι δεξιοί μπλόγκερ μού θύμωσαν επειδή είπα ότι ο Pepe Le Pew συνέβαλε στην κουλτούρα βιασμού. Ας δούμε λοιπόν τι κάνει εδώ: 1. Αρπάζει/φιλάει ένα κορίτσι/μια άγνωστη, επανειλημμένα, χωρίς συναίνεση και παρά τη θέλησή της 2. Εκείνη δίνει μάχη για να του ξεφύγει αλλά εκείνος δεν την απελευθερώνει 3. Κλειδώνει την πόρτα για να την εμποδίσει να αποδράσει», γράφει περιγράφοντας όσα εκτυλίσσονται στο βίντεο.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR