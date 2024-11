Ταϊλάνδη-Μαλαισία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από τις χειρότερες πλημμύρες εδώ και δεκαετίες

Ο απολογισμός από τις χειρότερες πλημμύρες εδώ και δεκαετίες στη νότια Ταϊλάνδη και τη βόρεια Μαλαισία ανέρχεται σε τουλάχιστον 12 νεκρούς, έγινε γνωστό από τις αρχές, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους λόγω των πλημμυρών τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Η συνοικία Τσάνα στην επαρχία Σονγκλά βρέθηκε αντιμέτωπη με τις χειρότερες πλημμύρες εδώ και 50 χρόνια και στις εικόνες που καταγράφονται σε βίντεο διακρίνονται πολίτες να μεταφέρονται με φορτηγά από τα σπίτια τους που πλημμύρισαν από χείμαρρους λάσπης. Σε ένα άλλο βίντεο σήμερα διακρίνονται διασώστες στη συνοικία Σάτενγκ Νοκ στην επαρχία Γιάλα να μεταφέρουν ένα μωρό από τη στέγη ενός πλημμυρισμένου σπιτιού.

Chiang Mai in northern Thailand is suffering from devastating flash flooding. This video is from yesterday and river levels in the region are still rising....



📹 Ann Sasithon Kamrit pic.twitter.com/JBU90JQX6f — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 24, 2024

Στη νότια Ταϊλάνδη, 534.000 νοικοκυριά έχουν πληγεί από τις πλημμύρες, με τον απολογισμό των νεκρών να αυξάνεται σε εννέα από τέσσερις που είχαν αναφερθεί χθες και χιλιάδες ανθρώπους να έχουν σπεύσει σε 200 προσωρινά καταφύγια που στήθηκαν στις πληγείσες περιοχές, έγινε γνωστό από την υπηρεσία Πρόληψης Καταστροφών.

🚨🇹🇭9 DEAD IN DEVASTATING THAILAND FLOODS



Flooding caused by heavy rains in southern Thailand has left nine people dead and displaced over 13,000.



Rescue teams using boats and jet skis are racing to reach stranded residents.



Over half a million homes are affected, while two… pic.twitter.com/p3WdDB8y3V — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 30, 2024

Στη γειτονική Μαλαισία, οι πλημμύρες έχουν πλήξει σχεδόν 139.000 ανθρώπους σε εννέα κρατίδια, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 3 νεκρούς από χθες, σύμφωνα με το Κέντρο Διοίκησης Εθνικών Καταστροφών.

🚨🇲🇾Malaysia Floods Update.



- 98,129 people displaced

- 3 reported deaths

- Kelantan and Terengganu worst-hit states

- Evacuees rise to 21,568 in Kelantan and Terengganu#Flood | #banjir

Stay informed and stay safe!

Information Sources:https://t.co/If7YthW2mp

Media source:… https://t.co/LetUSvbOxJ pic.twitter.com/7b4prhZ2ig — Weather monitor (@Weathermonitors) November 29, 2024

Οι γειτονικές Φιλιππίνες επλήγησαν από έξι τυφώνες σε μόλις έναν μήνα τον Νοέμβριο, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να προκαλούν μεγάλες καταστροφές.