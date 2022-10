Τα τρενάκια των λούνα παρκ «πυροδοτούν» κλήσεις έκτακτης ανάγκης στα iPhone

Τα τρενάκια των λούνα παρκ έχουν κάνει τα iPhone 14 να προβαίνουν σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, σε ένα λούνα παρκ των ΗΠΑ οι βόλτες με τα τρενάκια που ανεβοκατεβαίνουν σε απότομη κλίση ενεργοποιούσαν το σύστημα ανίχνευσης σύγκρουσης των τηλεφώνων.

Η λειτουργία εισήχθη στο νέο iPhone 14 και στα Apple Watch Series 8, Ultra και SE με το τελευταίο λειτουργικό σύστημα OS.

Η Apple δήλωσε στην εφημερίδα ότι η τεχνολογία έχει ως στόχο να προσφέρει «ψυχική ηρεμία» και θα συνεχίσει να βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Αν και πρόκειται για νέο χαρακτηριστικό του iPhone, το σύστημα ανίχνευσης σύγκρουσης απέδειξε πρόσφατα τη χρησιμότητά του, ειδοποιώντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για ένα θανατηφόρο ατύχημα στη Νεμπράσκα.

Το τηλέφωνο Pixel της Google διαθέτει ήδη σύστημα ανίχνευσης σύγκρουσης.

Προηγούμενες αναφορές της WSJ που δοκίμασαν το σύστημα της Apple σε διάφορες συγκρούσεις δεν έδειξαν ότι ήταν υπερβολικά ευαίσθητο.

Ωστόσο, στην εφημερίδα δόθηκαν αρχεία έξι κλήσεων στις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από iPhones των οποίων το σύστημα ανίχνευσης σύγκρουσης είχε ενεργοποιηθεί ενώ βρίσκονταν σε βόλτες στο λούνα παρκ Kings Island έξω από το Σινσινάτι του Οχάιο.

Σε ηχογράφηση μιας από τις κλήσεις που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας ακούγεται ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα από iPhone που λέει: «Ο ιδιοκτήτης αυτού του iPhone είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα και δεν ανταποκρίνεται στο τηλέφωνό του». Στο βάθος ακούγεται ο ήχος του λούνα παρκ.

i was on a motorcycle ride today and my new iphone 14 pro flew off my handlebars on the highway. RIP. I immediately drove to apple to get a new temp phone sorted. Meanwhile my whole family thought i was dead. The iphone 14 sent out crash alerts to my circle