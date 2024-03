Σύσσωμη η διεθνής κοινότητα καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

Διεθνής είναι η καταδίκη για την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα με τουλάχιστον 40 νεκρούς και 145 τραυματίες, την ευθύνη της οποίας ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Μαχητές του ISIS «επιτέθηκαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση… στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας Μόσχας» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η τρομοκρατική οργάνωση, μέσω Telegram, υποστηρίζοντας ότι οι φυσικοί αυτουργοί «υποχώρησαν στις βάσεις τους με ασφάλεια».

Άμεση ήταν η αντίδραση των ΗΠΑ στην είδηση της επίθεσης, με τον Λευκό Οίκο να κάνει λόγο για «φρικτές και δύσκολες εικόνες» από το σημείο των πυροβολισμών, δηλώνοντας παράλληλα πως δεν έχει ενδείξης για ουκρανική εμπλοκή.

Από τους πρώτους πολιτικούς ηγέτες που προχώρησαν στην καταδίκη της σφαγής στη ρωσική πρωτεύουσα ήταν ο πολιτικός αρχηγός της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, ο οποίος με ανακοίνωσή του ανέφερε πως «καταδικάζει σθεναρά τέτοιες πράξεις βίας, κτηνωδίας και απερισκεψίας εναντίον αμάχων».

Σοκ και αποτροπιασμό από τις αναφορές για την τρομοκρατική επίθεση στο συναυλιακό χώρο Crocus City Hall της Μόσχας, εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Πίτερ Στάνο ανέφερε:

«Η ΕΕ είναι σοκαρισμένη και εκφράζει αποτροπιασμό μετά τις αναφορές για τρομοκρατική επίθεση στο συναυλιακό χώρο Crocus City Hall της Μόσχας. Η ΕΕ καταδικάζει κάθε επίθεση κατά αμάχων. Οι σκέψεις μας είναι σε όλους εκείνους τους Ρώσους πολίτες που έχουν πληγεί»

«Είμαστε θορυβημένοι από τα νέα που έρχονται από τη Ρωσία. Η αλληλεγγύη μας είναι προς τα θύματα, τις οικογένειές τους και τον ρωσικό λαό. Η Ισπανία καταδικάζει κάθε μορφή βίας» δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας.

«Θλίψη για τα αποψινά τραγικά γεγονότα στη Μόσχα. Οι καρδιές μας συμπαραστέκονται στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους τους πληγέντες. Τέτοιες στιγμές μας υπενθυμίζουν την ευθραυστότητα της ζωής και την κοινή ανθρωπιά που μας συνδέει όλους» ανέφερε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς.

«Την πλήρη καταδίκη μου για την τρομοκρατική επίθεση κατά του άμαχου πληθυσμού σε συναυλιακό χώρο στη Μόσχα. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών και τις καλύτερες ευχές για γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Η τρομοκρατία για οποιονδήποτε λόγο και αν προέρχεται από οποιαδήποτε πλευρά δεν δικαιολογείται ποτέ» ανέφερε στο Χ ο πρόεδρος της Μάλτας, Τζορτζ Βέλλα.

Η Γαλλία κατήγγειλε «ειδεχθείς πράξεις» και ζήτησε να χυθεί άπλετο φως στην επίθεση. «Οι εικόνες από τη Μόσχα απόψε είναι τρομακτικές. Οι σκέψεις μας είναι στα θύματα και στους τραυματίες, καθώς και στον ρωσικό λαό. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσδιοριστούν τα αίτια αυτών των αποτρόπαιων πράξεων» δήλωσε η γαλλική διπλωματία.

«Είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι από την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση στο εμπορικό κέντρο Crocus City Mall στη Μόσχα» δήλωτε το Βελιγράδι. «Τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων, στο λαό της #Ρωσίας και στους συναδέλφους μας στο @mfa_russia . Στους τραυματίες ευχόμαστε την ταχύτερη και πληρέστερη ανάρρωση» πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Σερβίας.

