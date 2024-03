Τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την σφαγή με τους 40 νεκρούς

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την φονική επίθεση στη Μόσχα με τουλάχιστον 40 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες.

Μαχητές του ISIS «επιτέθηκαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση… στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας Μόσχας», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Η ανακοίνωση του ISIS ανέφερε ότι οι επιτιθέμενοι «υποχώρησαν στις βάσεις τους με ασφάλεια».

Οι πέντε δράστες βαριά οπλισμένοι και κρατώντας πολυβόλα, εισέβαλαν στον συναυλιακό χώρο του δημαρχείου Crocus κοντά στη Μόσχα, και σκόρπισαν τον όλεθρο, το βράδυ της Παρασκευής.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας, FSB ανακοίνωσε ότι από την επίθεση στον συναυλιακό χώρο στο Κρασνογκόρσκ κοντά στη Μόσχα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 100.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές έχει συλληφθεί ένας ύποπτος για την επίθεση, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πέντε ενόπλους οι οποίοι είχαν στολή παραλλαγής και κρατούσαν πυροβόλα όπλα.

Οι πυροβολισμοί φαίνεται ότι ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος “Πικνίκ”. Έως και 6.200 εισιτήρια είχαν πουληθεί για την αποψινή συναυλία, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσοι ακριβώς ήταν μέσα την ώρα της επίθεσης. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι τα μέλη του συγκροτήματος δεν τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.

❗️ New footage of the first minutes of the terrorist attack at Crocus City Hall has appeared in social media. pic.twitter.com/qS6zRxB4Jj — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Παιδιά τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς στην αίθουσα συναυλιών της Μόσχας σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria, το οποίο επικαλείται αξιωματούχο της Μόσχας. Ένας ανώνυμος αυτόπτης μάρτυρας είπε νωρίτερα ότι πολλά παιδιά και έφηβοι συμμετείχαν σε διαγωνισμό στην αίθουσα χορού όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. Παρόντες ήταν και οι γονείς τους: «Παιδιά και έφηβοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Ο κόσμος ήρθε και είπε ότι υπήρχαν πυροβολισμοί. Ακολούθησε χάος. Τα παιδιά έτρεχαν πανικόβλητα», είπαν.

"It's locked, I can't get out!"



The first footage from inside the burning Crocus City Hall building in #Moscow has emerged. Some fire exits from the building were closed. pic.twitter.com/kUQbnr6yaA — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Παιδιά ήταν μεταξύ των νεκρών σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στο συναυλιακό κέντρο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα την Παρασκευή, ανέφερε το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Fontanka την Παρασκευή, επικαλούμενο τη Nina Ostanina, βουλευτή στην Κρατική Δούμα.

Δύο εκρήξεις και φωτιά

Οι δράστες χρησιμοποίησαν επίσης εκρηκτικά που προκάλεσαν μεγάλη φωτιά, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η φωτιά έχει τυλίξει το ένα τρίτο του κτιρίου του συναυλιακού χώρου και η οροφή του κτιρίου έχει τυλιχθεί σχεδόν ολοκληρωτικά στις φλόγες, ανέφερε το Tass. Μεγάλα νέφη καπνού φαίνονται να υψώνονται στον ουρανό.

⚡️⚡️ The roof began to collapse in the Crocus City Hall. There are people in the building. pic.twitter.com/ILDXuy6SCh — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Μάλιστα βίντεο δείχνουν κομμάτι της οροφής να καταρρέει, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για φόβους κατάρρευσης ολόκληρου ορόφου.

‼️ Partial roof collapse in the "Crocus City Hall" building in #Moscow pic.twitter.com/iXjAQA50ma — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κάνει λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Παράλληλα ανακοινώθηκε η αύξηση στον ύψιστο βαθμό των μέτρων ασφαλείας σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και άλλους δημόσιους χώρους.

