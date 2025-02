Συντριβή ιατρικού αεροσκάφους στη Φιλαδέλφεια – Μετέφερε άρρωστο παιδί στο Μεξικό

Ιατρικό αεροσκάφος με έξι επιβαίνοντες, ανάμεσά τους ένα άτομο που νοσηλευόταν και η μητέρα του, συνετρίβη το βράδυ της Παρασκευής κοντά στο εμπορικό κέντρο Roosevelt Mall στη Φιλαδέλφεια, λίγο μετά την απογείωσή του. Η συντριβή προκάλεσε έκρηξη και πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες τουλάχιστον ένα σπίτι και αρκετά οχήματα.

Το αεροσκάφος, τύπου Learjet 55, ανήκε στην εταιρεία Jet Rescue Air Ambulance και είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο της Βορειοανατολικής Φιλαδέλφειας με τελικό προορισμό την Τιχουάνα του Μεξικού, πραγματοποιώντας ενδιάμεση στάση στο Μιζούρι. Το παιδί, το οποίο είχε νοσηλευτεί στη Φιλαδέλφεια με σοβαρή ασθένεια, επέστρεφε στο σπίτι του.

Footage of the Jet Rescue Air Ambulance crash in Philadephia, filmed by a bystander just a few hundred feet from the impact. pic.twitter.com/sh2dCj2pAf