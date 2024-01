Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι για τους πυροβολισμούς σε εκκλησία στον Βόσπορο

Δύο άτομα συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές ως ύποπτοι για τους πυροβολισμούς σε καθολική εκκλησία του Βοσπόρου σήμερα.

Την είδηση της σύλληψης των δύο δραστών που πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 52χρονο άνδρα μέσα στην καθολική εκκλησία Santa Maria στον Βόσπορο το πρωί επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκα.

«Σήμερα το πρωί, συνελήφθησαν δύο ύποπτοι για φόνο, που προκάλεσαν τοn θάνατο του πολίτη ονόματι Tuncer Cihan κατά την κυριακάτικη λειτουργία στην εκκλησία του Sarıyer, Santa Maria. Συγχαίρω την αστυνομία της Κωνσταντινούπολης και τους ηρωικούς αστυνομικούς που εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες. Εκφράζω για άλλη μια φορά τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους οικείους του πολίτη μας που έχασε τη ζωή του» ανέφερε στην ανάρτησή του.

Νωρίτερα είχε επιβεβαιωθεί η είδηση ότι είχε συλληφθεί ένας άνδρας ως ύποπτος για τους πυροβολισμούς στην καθολική εκκλησία ενώ υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι το Ισλαμικό κράτος φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Σημειώνεται ότι σήμερα κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας στην εκκλησία Santa Maria στο Sarıyer της Κωνσταντινούπολης, σήμερα δύο δράστες που φορούσαν μάσκες για σκι άνοιξαν πυρ εναντίον των πιστών. Στην εκκλησία επικράτησε πανικός κατά το επεισόδιο, με τους πυροβολισμούς και ένα άτομο έπεσε νεκρό από τις σφαίρες.

Οδηγήθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε. Οι δράστες έφυγαν από το σημείο με τα πόδια. Αμέσως οι αρχές της Κωνσταντινούπολης εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Στη γύρω περιοχή ελήφθησαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας.

🇹🇷‼️🚨One person died in the shooting on the Church of Santa Maria on Sunday. Interior Minister Yerlikaya said: "Work has been started to catch the attackers."



An armed attack was carried out by 2 people wearing snow masks on the Sunday service held in Santa Maria Church in… pic.twitter.com/wPV6o0BRYG