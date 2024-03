«Να βεβαιωθούμε ότι η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο» δηλώνει ο Βρετανός υπουργός Άμυνας από το Κίεβο

Στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, βρέθηκε την Παρασκευή το πρωί, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Γκραντ Σαπς, όπως ανακοίνωσε, μάλιστα, ο ίδιος, με ανάρτησή του στο Twitter, στον απόηχο της ρωσικής επίθεσης, ο πύραυλος της οποίας έπεσε λίγα μέτρα μακριά από τις αποστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως αναφέρει ο Βρετανός ΥΠΑΜ: «Βρίσκομαι στο Κίεβο για να χτυπήσω τον κώδωνα του κινδύνου στον δημοκρατικό κόσμο - πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η Ουκρανία θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προχωρήσει για να κάνει περισσότερα από ποτέ, με το μεγαλύτερο πακέτο στρατιωτικής μας υποστήριξης μέχρι σήμερα. Κάθε έθνος πρέπει τώρα να κάνει το ίδιο και να διασφαλίσει ότι η ελευθερία θα θριαμβεύσει επί της τυραννίας».

I’m in Kyiv to raise the alarm to the democratic world - we must make sure Ukraine wins this war.



The UK has stepped up to do more than ever, with our largest military support package to date. Every nation must now do the same and ensure freedom triumphs over tyranny. pic.twitter.com/DYbOcCUkho