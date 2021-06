Το φορτηγό πλοίο γεμάτο χημικά που φλεγόταν ανοιχτά των ακτών της Σρι Λάνκα επί 12 ημέρα βυθίζεται, προκαλώντας φόβους για επαπειλούμενη περιβαλλοντική καταστροφή.

Το σημαίας Σιγκαπούρης X-Press Pearl καιγόταν επί σχεδόν δύο εβδομάδες, παρά τις ασταμάτητες προσπάθειες του Ναυτικού Σρι Λάνκα και Ινδίας για κατάσβεση της φωτιάς και αποτροπή της βύθισής του.

Ωστόσο, την επιχείρηση δυσχέραιναν εξαιρετικά η τρικυμία και οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, λίγο έξω από το λιμάνι του Κολόμπο.

«Το πλοίο βυθίζεται. Οι ομάδες που επιχειρούν στο σημείο προσπαθούν να ρυμουλκήσουν το πλοίο σε βαθιά νερά προτού βυθιστεί ώστε να ελαχιστοποιήσουν τη θαλάσσια μόλυνση, ωστόσο το πρύμνιο τμήμα έχει βυθιστεί» τόνισε ο εκπρόσωπος του κεϋλανικού Ναυτικού Ιντίκα Σίλβα.

Situation Update: Latest pictures of the "X-PRESS PEARL" vessel. Footage was captured by the SLAF Bell 212 a short while ago (02 June 2021).#MVXPressPearl pic.twitter.com/wCmr0w9pwI