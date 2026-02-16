ΔΙΕΘΝΗ
Σουηδία: 60χρονος κατηγορείται ότι εξανάγκασε τη σύζυγό του σε σεξουαλικές πράξεις με πάνω από 120 άνδρες

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ

60χρονος από τη Σουηδία κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν συστηματικά τη σύζυγό του, εξαναγκάζοντάς την να προχωρά σε σεξουαλικές πράξεις με τουλάχιστον 120 άνδρες / Φωτ. Unsplash
Ένας 60χρονος από τη Σουηδία κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν συστηματικά τη σύζυγό του, εξαναγκάζοντάς την να προχωρά σε σεξουαλικές πράξεις με τουλάχιστον 120 άνδρες, σύμφωνα με το Associated Press και την αρμόδια εισαγγελέα της υπόθεσης.

Ο άνδρας βρίσκεται υπό κράτηση από τον Οκτώβριο, όταν η γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία και κατήγγειλε όσα, όπως υποστηρίζει, βίωνε. Οι αρχές προετοιμάζουν κατηγορίες για βαριά εμπορία ανθρώπων. «Οι ανακριτές εκτιμούν ότι ο σύζυγος εκμεταλλεύτηκε αδίστακτα τη γυναίκα του σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε η εισαγγελέας Ida Annerstedt.

Οι εισαγγελείς αναφέρθηκαν δημόσια για πρώτη φορά στον αριθμό των εμπλεκομένων ανδρών τη Δευτέρα. Ωστόσο, ο κατηγορούμενος αρνείται κάθε παράνομη πράξη.

Η καταγγέλλουσα είπε σε σουηδικό ραδιοφωνικό δίκτυο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσε να θυμηθεί τα πάντα.

Λέγεται ότι ο σύζυγός της πουλούσε τις σεξουαλικές υπηρεσίες της συζύγου του σε διάφορους ιστότοπους.

Η εισαγγελέας δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ενδεχόμενο εξαναγκασμού ή το αν η γυναίκα είχε λάβει κάποια ουσία κατά τη διάρκεια των πράξεων.

Μέχρι στιγμής, δύο άνδρες που φέρεται να «αγόρασαν σεξουαλικές υπηρεσίες από τη γυναίκα» έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ αναμένονται και άλλοι ύποπτοι. Η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του συζύγου έχει προγραμματιστεί για τις 13 Μαρτίου και η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά.
 

Με πληροφορίες από ABC News, ΑΠΕ-ΜΠΕ

