Son Doong: Το doodle της Google για το «μεγαλύτερο» σπήλαιο στον κόσμο

Διεθνή / Amy Winehouse: Για πρώτη φορά σε βινύλιο η εμβληματική της εμφάνιση στο Glastonbury το 2007

Είχε ερμηνεύσει τις διαχρονικές της επιτυχίες της όπως τα «Rehab», «You Know I'm No Good», «Tears Dry On Their Own»

THE LIFO TEAM