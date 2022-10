Σομαλία: Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από ξενοδοχείο- Τουλάχιστον 3 νεκροί και 8 τραυματίες

Ένα αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά εξερράγη στην είσοδο του ξενοδοχείου Tawakal στην πόλη Kismayu της Σομαλίας. Από την έκρηξη νεκροί είναι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι.

Μετά την έκρηξη σύμφωνα με την αστυνομία ακολούθησαν πυροβολισμοί.

«Μέχρι στιγμής υπάρχουν τρεις νεκροί και άλλοι οκτώ τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Kismayu», δήλωσε στο Reuters ο Farah Mohamed, αξιωματικός ασφαλείας της περιοχής.

Η κρατική εθνική τηλεόραση της Σομαλίας ανέφερε στο Twitter ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ασχολούνται με ένα «τρομοκρατικό επεισόδιο» στο ξενοδοχείο, για το οποίο την ευθύνη έχει αναλάβει η al Shabaab που συνδέεται με την Αλ Κάιντα.

«Όταν σημειώθηκε η έκρηξη και η επίθεση, γινόταν μια συνάντηση στο ξενοδοχείο», είπε ο αξιωματικός.

Ο Abdiasis Abu Musab, εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονα της al Shabaab, είπε ότι η ομάδα του βρίσκεται πίσω από την επίθεση και σκόπευε να χτυπήσει τις τοπικές αρχές που ελέγχουν την περιοχή Jubbaland, που εργάζονται από το ξενοδοχείο.

Το Kismayu είναι η εμπορική πρωτεύουσα της Jubbaland, μιας περιοχής της νότιας Σομαλίας που εξακολουθεί να ελέγχεται εν μέρει από την al Shabaab.

Η al Shabaab εκδιώχθηκε από το Kismayu το 2012. Το λιμάνι της πόλης ήταν μια σημαντική πηγή εσόδων από φόρους, εξαγωγές ξυλάνθρακα αλλά κυρίως όπλα και άλλες παράνομες εισαγωγές.

Το 2019, μια παρόμοια επίθεση σε άλλο ξενοδοχείο στο Kismayu σκότωσε τουλάχιστον 26 άτομα.

Η al Shabaab προσπαθεί να ανατρέψει την κεντρική κυβέρνηση και να επιβάλει την κυριαρχία της με βάση τη δική της αυστηρή ερμηνεία του νόμου της σαρία του Ισλάμ. Έχει σκοτώσει χιλιάδες Σομαλούς και εκατοντάδες αμάχους σε ολόκληρη την Ανατολική Αφρική σε μια εξέγερση που διαρκεί ήδη μια δεκαετία.

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας λένε ότι έχουν σημειώσει προόδους στο πεδίο της μάχης κατά της al Shabaab τις τελευταίες εβδομάδες αλλά η ομάδα συνεχίζει τις θανατηφόρες επιδρομές.

Images taken outside the blast walls of Tawakal hotel in Kismayo show trail of destruction as gunfight rages inside the hotel complex. #Somalia pic.twitter.com/cziDj7sy2i

BREAKING: Car bomb blast targets popular seaside hotel frequented by politicians & govt officials in the coastal city of #Kismayo in #Somalia's Lower Jubba region. Group of armed #AlShabaab militants said to be inside the hotel. Heavy Gunfire can still be heard - Witnesses pic.twitter.com/Fdbh0sU3c6