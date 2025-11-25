Σκάνδαλο «Mrs. Doubtfire» στην Ιταλία: 56χρονος υποδυόταν τη νεκρή μητέρα του για να εισπράττει τη σύνταξή της

Ένας 56χρονος από την Ιταλία υποδύθηκε τη νεκρή μητέρα του για να εισπράττει χιλιάδες ευρώ από τη σύνταξή της, σε μια υπόθεση που οι ιταλικές αρχές περιγράφουν ως «σκάνδαλο Mrs. Doubtfire».

Η Graziella Dall’Oglio πέθανε σε ηλικία 82 ετών πριν από τρία χρόνια, αλλά ο γιος της δεν δήλωσε τον θάνατό της. Αντ' αυτού, έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό του, κρύβοντας για αρχή, το πτώμα της στο σπίτι της οικογένειας, όπως μεταφέρει η ιταλική εφημερίδα, Corriere della Sera.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες του ίδιου δημοσιεύματος, ο 56χρονος έβαλε το πτώμα της μητέρας του σε έναν υπνόσακο και το έκρυψε στο δωμάτιο πλυντηρίου του σπιτιού τους. Όταν οι αρχές βρήκαν την Dall’Oglio, παρατήρησαν, πως το σώμα της «είχε μουμιοποιηθεί».

Όλο αυτό το διάστημα, ο γιος της μιμούνταν σχολαστικά κάθε λεπτομέρεια της μητέρας του, έκανε όσο πιο πιστά μπορούσε το μακιγιάζ της και συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξή της, ενώ φέρεται να κατάφερε ακόμη και να ανανεώσει την ταυτότητά της σε μια κρατική υπηρεσία.

Με τη σύνταξη της μητέρας του και ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων που περιλάμβανε τρία σπίτια, ο 56χρονος Ιταλός κατάφερε να κερδίζει περίπου 61.000 δολάρια ετησίως.

Πώς τον ανακάλυψε η Αστυνομία

Η Αστυνομία εξήγησε, ότι υποβλήθηκε σε μια «μεταμόρφωση τύπου Mrs Doubtfire», αναφερόμενη στην ταινία του 1993, όπου ο Robin Williams υποδύεται έναν πρόσφατα διαζευγμένο κωμικό που αποφασίζει να υποδυθεί μια οικονόμο για να μπορεί να βλέπει τα παιδιά του.

Ωστόσο, ένας κυβερνητικός υπάλληλος παρατήρησε τα αρσενικά χαρακτηριστικά του, όπως τη βαθιά φωνή και τον «χοντρό» λαιμό του, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο υπάλληλος ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες εξέτασαν φωτογραφίες της Dall’Oglio και του γιου της, συνειδητοποιώντας ότι τους είχε εξαπατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Έπειτα από έρευνες στο σπίτι, η Αστυνομία ανακάλυψε το πτώμα της Dall'Oglio. Οι αξιωματούχοι δεν έχουν υποψίες, ότι ο θάνατός της μπορεί να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

«Πιθανότατα πέθανε από φυσικά αίτια, αλλά αυτό θα διαπιστωθεί από τη νεκροψία. Είναι μια πολύ περίεργη ιστορία και πολύ, πολύ θλιβερή», δήλωσε ο Francesco Aporti, δήμαρχος του Borgo Virgilio, στην εφημερίδα.

Ο γιος της Dall’Oglio ερευνάται για παράνομη απόκρυψη πτώματος και απάτη σε βάρος του κράτους.