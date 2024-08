Σικελία: Ανασύρθηκε η σορός του επιχειρηματία Μάικ Λιντς- Αναζητείται ακόμη ένας

Οι δύτες κατάφεραν να ανασύρουν και την πέμπτη σορό από το ναυάγιο του γιοτ «Bayesian», μεταφέροντάς το στην αποβάθρα του Πορτιτσέλο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Σικελίας, Σαλβατόρε Κοτσίνα.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για τη σορό του Βρετανού μεγιστάνα τεχνολογίας, Μάικ Λιντς. Πλέον, υπολείπεται ο εντοπισμός και η ανάσυρση του έκτου και τελευταίου αγνοουμένου από το ναυάγιο στη Σικελία, που κατά τις πληροφορίες είναι η 18χρονη κόρη του Βρετανού επιχειρηματία. «Ακόμα προσπαθούμε για αυτό», δήλωσε στον Guardian ο Τζουζέπε Πετρόνε, διευθυντής της ιταλικής πυροσβεστικής υπηρεσίας divers. «Θα πρέπει να καταφέρουμε να ανασύρουμε το έκτο πτώμα σήμερα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, τα ιταλικά Μέσα, επικαλούμενα τους δύτες που επιχείρησαν σε βάθος 50 μέτρων, ανοιχτά της Σικελίας, επιβεβαίωσαν την ταυτοποίηση των Κρις Μορβίλο και της συζύγου του, Νέντα, καθώς και του Τζόναθαν Μπλούμερ και της συζύγου του Τζούντι, των δύο ζευγαριών δηλαδή που επέβαιναν στο γιοτ.

Σύμφωνα με το BBC, οι ομάδες διάσωσης εκτιμούν πως είναι θέμα χρόνου να εντοπίσουν τον έκτο και τελευταίο αγνοούμενο στο «Bayesian», το οποίο βρίσκεται 50 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι σοροί μεταφέρονται σε νεκροτομεία για επίσημη ταυτοποίηση και νεκροψία. Οι ερευνητές ανέκριναν επί δύο ώρες τον καπετάνιο, Τζέιμς Κάτφιλντ, υπό το βάρος κρίσιμων και αναπάντητων ερωτημάτων για το αν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα εν μέσω προειδοποιήσεων για τις δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες που σάρωναν την περιοχή πριν από το ναυάγιο. Το αξίας 30 εκατ. λιρών «Bayesian» φέρεται να επλήγη από υδροστρόβιλο κατά τη διάρκεια μιας ξαφνικής και πολύ σφοδρής καταιγίδας.

