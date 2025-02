«Σεξ στο στούντιο» και «απειλές θανάτου»: Μαρτυρίες για τον Diddy στα '90s

Το BBC μίλησε με πάνω από 20 ανθρώπους που εργάστηκαν με τον Σον «Diddy» Κόμπς τη δεκαετία του '90, περιγράφοντας για πρώτη φορά τα ανησυχητικά περιστατικά στα οποία λένε ότι έγιναν μάρτυρες.

«Έχω τόσα πολλά λεφτά τώρα που θα μπορούσα να προσλάβω κάποιον να σε σκοτώσει και κανείς δεν θα το μάθει. Σε κανέναν δεν θα έλειπες. Κανείς δεν θα μάθαινε τίποτα.»

Ο Ντάνιελ Έβανς, πρώην υπάλληλος του Diddy και παράγοντας της μουσικής βιομηχανίας, λέει ότι θυμάται ακόμη το αφεντικό του να απειλεί έναν συνάδελφο με τα παραπάνω λόγια το 1997, στο γραφείο της βραβευμένης με Grammy δισκογραφικής εταιρείας Bad Boy Records στη Νέα Υόρκη.

Μόλις πριν λίγες μέρες από εκείνο το περιστατικό, ο Diddy είχε λάβει αποζημίωση ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων, σηματοδοτώντας την επιτυχίας της εταιρείας, η οποία είχε στις τάξεις της αστέρες της ραπ και της r&nb όπως ο Notorious B.I.G, επίσης γνωστός απλά ως Biggie.

Εκείνη τη χρονιά η μουσική καριέρα του Combs έφτασε στο αποκορύφωμά της, με την επιχειρηματική αυτοκρατορία του να επεκτείνεται σύντομα στον κόσμο της μόδας και τις πωλήσεις αλκολούχων ποτών, ενώ ίδρυσε και το δικό του τηλεοπτικό δίκτυο.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, o 55χρονος, πλέον, βρίσκεται στη φυλακή αναμένοντας τη δίκη του, καθώς κατηγορείται για εγκλήματα σεξουαλικής φύσεως, συμπεριλαμβανομένης της σωματεμπορίας και του βιασμού. Παράλληλα, αντιμετωπίζει δεκάδες αγωγές που τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση και πρόκληση σωματικής βλάβης, μεταξύ άλλων. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Ορισμένα στελέχη λένε ότι ανησύχησαν αφού είδαν τον Κομπς να κάνει σεξ με γυναίκες στο στούντιο ηχογράφησης, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού όπου ένας υπάλληλος λέει ότι η νεαρή γυναίκα με την οποία συνευρισκόταν ο Κομπς δεν φάνηκε να αντιδρά όταν μπήκε στο δωμάτιο. Ένα άλλο μέλος του προσωπικού κατήγγειλε ότι ο Κόμπς της ζήτησε να του φέρει προφυλακτικά.

Το BBC άκουσε επίσης ότι εταιρικά κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά γυναικών από κάθε γωνία των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη, μετά από αίτημα καλλιτεχνών και άλλων εργαζομένων της εταιρείας που ήθελαν να συνευρεθούν σεξουαλικά μαζί τους.

«Υπήρχε μια πορεία συμπεριφοράς που γινόταν όλο και πιο κατάφωρη με την πάροδο του χρόνου και αυτή η συμπεριφορά πηγαίνει πίσω στη δεκαετία του '90», λέει ο Τόνι Μπάζμπι, ένας Αμερικανός δικηγόρος που εκπροσωπεί δεκάδες φερόμενα θύματα, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα που λέει ότι ο Κομπς απείλησε να τη σκοτώσει με όρους παρόμοιους με το περιστατικό που περιέγραψε ο Έβανς.

Η πελάτισσά του Μπάζμπι ισχυρίζεται ότι ο Κομπς τη βίασε στο πάτωμα ενός μπάνιου σε ένα πάρτι που διοργανώθηκε για τον Notorious B.I.G., το μεγαλύτερο αστέρι της εταιρείας, το 1995. Στη μήνυσή της αναφέρει ότι έπειτα, ο Κομπς της είπε να μην το πει σε κανέναν γιατί «θα εξαφανιστείς».

Σε ανακοίνωσή της, η νομική ομάδα του Combs κατηγόρησε τον Μπάζμπι ότι «ενδιαφέρεται περισσότερο για την προσοχή των μέσων ενημέρωσης παρά για την αλήθεια» και δήλωσε ότι ο μεγιστάνας της ραπ μουσικής «δεν επιτέθηκε ποτέ σεξουαλικά ή διακίνησε κανέναν».

Οι δικηγόροι του 55χρονου δήλωσαν ότι δεν τους δόθηκαν επαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με τους ισχυρισμούς του BBC, ώστε να παρουσιάσουν τα γεγονότα που θα μπορούσαν να «αντικρούσουν αυτές τις κατασκευασμένες κατηγορίες».

«Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, ο κ. Combs δεν μπορεί να δώσει απάντηση σε κάθε διαφημιστικό κόλπο ή σε κάθε φαινομενικά παράλογο ισχυρισμό. Έχει πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαστική διαδικασία, όπου η αλήθεια θα επικρατήσει: Αυτές οι κατηγορίες είναι καθαρή μυθοπλασία», ανέφεραν.

Ο εκατομμυριούχος εν μία νυκτί που ήθελε να γίνει «Υπέροχος Γκάτσμπι»

Ένας θρασύτατος επιχειρηματίας, ο Σον Κομπς έγινε εκατομμυριούχος εν μία νυκτί όταν ίδρυσε την Bad Boy Records το 1993 με ένα ρόστερ κορυφαίων καλλιτεχνών.

Ήταν το πρώτο εγχείρημα του Combs, ο οποίος είχε ήδη γίνει γνωστός εκπροσωπώντας ταλέντα σε μία άλλη δισκογραφική εταιρεία, την Uptown Records, όταν ήταν μόλις 19 ετών.

«Έλεγε ότι ήθελε να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στον κόσμο και δεν είχε σημασία αν τον πίστευα ή όχι», θυμάται ο Τζίμι Μέινς, πρώην συνάδελφος του Diddy στην Uptown.

Ο Μέινς θυμάται ότι ο Κόμπς ήταν οξύθυμος και μερικές φορές χτυπούσε «τα χέρια του στο γραφείο σαν παιδί» και φώναζε αν δεν περνούσε το δικό του.

Ο Κομπς τελικά απολύθηκε από την Uptown και σε ηλικία 23 ετών ίδρυσε την Bad Boy Records.

«Είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ και πάντα ήθελε οι άνθρωποι να ταιριάζουν με την ενέργειά του», λέει ο Ντάνιελ Έβανς, ένα ανώτερο στέλεχος που διαχειριζόταν τους προϋπολογισμούς ηχογραφήσεων και τα συμβόλαια των καλλιτεχνών της Bad Boy μεταξύ 1994 και 1997.

Ο Combs έβλεπε τον εαυτό του ως έναν μοντέρνο «Υπέροχο Γκάτσμπι» και γρήγορα έγινε γνωστός για τη διοργάνωση περιζήτητων πάρτι για διασημότητες σε νυχτερινά κέντρα της Νέας Υόρκης, στις παραλίες του Κανκούν στο Μεξικό και αργότερα για τα διαβόητα «White Parties» στο Χάμπτονς.

Όταν ο Diddy γιόρταζε τα γενέθλια του με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ακόμη και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρευρισκόταν σε εκδηλώσεις τη δεκαετία του '90, λέει ο Έβανς, ο οποίος τον είδε κάποτε να κάθεται σε έναν χρυσό θρόνο στα 30ά γενέθλια του Κομπς και να αναφωνεί: «Είμαι ο πραγματικός βασιλιάς της Νέας Υόρκης!».

«Ήμασταν όλοι πολύ νέοι. Ήμουν 24 ετών», αντανακλά ο Έβανς, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους υπαλλήλους της εταιρείας. «Οι άνθρωποι ήθελαν να διασκεδάσουν, να περάσουν, να ζευγαρώσουν και να δημιουργήσουν καλές αναμνήσεις».

Αλλά κοιτάζοντας πίσω, ο Έβανς λέει ότι τον προβληματίζουν κάποια πράγματα που είδε για τη συμπεριφορά του αφεντικού του, αλλά και την κουλτούρα της εταιρείας.

Περίπου το 1995, λέει ότι διέκοψε τον Κομπς καθώς έκανε σεξ με μία νεαρή γυναίκα στο Daddy's House, το στούντιο ηχογράφησης της Bad Boy στην καρδιά της Νέας Υόρκης, κοντά στην Times Square.

«Ετοιμαζόμουν να πάω σπίτι μου για το βράδυ και έψαχνα το παλτό μου. Ανοίγω την πόρτα και αυτός κάνει σεξ με αυτό το κορίτσι», λέει ο Έβανς, ο οποίος νόμιζε ότι το στούντιο ήταν άδειο καθώς ήταν σιωπηλά. Ο Combs τον έβρισε και του φώναξε να φύγει. «Νόμιζα ότι θα με απέλυε», λέει.

Ο Έβανς θυμάται ότι η νεαρή γυναίκα είχε έρθει στο στούντιο, προφανώς για ξενάγηση, από έναν διοργανωτή πάρτι που ήταν φίλος του Κομπς. Το αφεντικό του φαινόταν νηφάλιο, ενώ εκείνη ήταν ήσυχη και δεν μιλούσε, λέει, αναρωτώμενος αν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ή απλώς ντροπαλή.

Λέει ότι δεν του φάνηκε ασυνήθιστο εκείνη τη στιγμή, αλλά πλέον βλέπει τα πράγματα διαφορετικά.

«Γνωρίζοντας αυτά που ξέρω τώρα, υπάρχουν πολλές εικασίες για την κατάσταση στην οποία (η γυναίκα) βρισκόταν».

Η ανάρμοστη συμπεριφορά ήταν διαδεδομένης στη βιομηχανία στο σύνολό της

Η Φελίσια Νιούσομ, διευθύντρια του στούντιο ηχογράφησης Daddy's House μεταξύ 1994 και 2000, λέει ότι η ανάρμοστη συμπεριφορά στη μουσική βιομηχανία στο σύνολό της ήταν διαδεδομένη εκείνη την εποχή.

«Ήταν αφύσικο αν κάποιος το ανέφερε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνέβαινε», λέει.

Η Νιούσομ ισχυρίζεται ότι μια υπάλληλος την κάλεσε κάποτε στο στούντιο στη μέση της νύχτας επειδή ο Κομπς φορούσε μόνο τα εσώρουχα του, έτοιμος να κάνει σεξ με ένα μοντέλο και μια άλλη γυναίκα. Απαιτούσε από το μέλος του προσωπικού να του φέρει προφυλακτικά, θυμάται.

«Είπα στον Puffy, μην ζητήσεις ποτέ από κανέναν εδώ να πάει να φέρει προφυλακτικά», λέει η Νιούσομ, η οποία έφτασε στο στούντιο ενώ εκείνοι έβαζαν και πάλι τα ρούχα τους. «Μου απάντησε: ''Δεν χρειάζομαι κάτι τέτοιο, μαμά'' και δεν το ξαναέκανε ποτέ».

Η Νιούσομ, που τότε ήταν περίπου 30 ετών, ισχυρίζεται ότι η ίδια δεν δίσταζε να του αντισταθεί, αλλά δεν είχαν όλοι την ίδια στάση προς τον Diddy.

«Η Bad Boy Records ήταν ένα τρελό σπίτι με πολλούς νέους που ήθελαν να αγγίξουν τα ράσα του βασιλιά», δήλωσε στο BBC η Νιούσομ.

Μαθητευόμενοι στη δισκογραφική του Diddy ήταν ανήλικοι

Πρώην εργαζόμενοι λένε ότι η εταιρεία διοικούνταν από νεαρά στελέχη κάτω των 30 ετών και έναν μεγάλο αριθμό μαθητευόμενων, μερικοί εκ των οποίων ήταν ακόμη σε σχολική ηλικία. Όπως υποστηρίζουν, συχνά υπήρχαν σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και των ασκούμενων.

Ο Έβανς θυμάται μια δυσάρεστη στιγμή, όταν μία 14χρονη που ήταν μέλος της ομάδας του τον έφερε σε δύσκολη θέση.

«Μου λέει ''Δουλεύεις πολύ σκληρά. Αν ποτέ θελήσεις να χαλαρώσεις, εσύ κι εγώ πρέπει να το κάνουμε... αλλά όχι απόψε, πρέπει να γυρίσω σπίτι νωρίς».

Ο Έβανς λέει ότι την έστειλε σπίτι της και την επόμενη μέρα την πήρε τηλέφωνο, λέγοντάς της να μην επιστρέψει στη δουλειά. Δεν την κατήγγειλε, αλλά δύο εβδομάδες αργότερα η έφηβη δούλευε ξανά στο τμήμα αλληλογραφίας.

Ο Diddy μετέφερε γυναίκες αεροπορικώς για να κάνουν σεξ μαζί του ή με γνωστούς του

Καλλιτέχνες και άλλοι εργαζόμενοι στη δισκογραφική εταιρεία του Combs ζητούσαν επίσης μερικές φορές να έρθουν γυναίκες αεροπορικώς για να συνευρεθούν μαζί τους στο στούντιο, λέει το πρώην στέλεχος.

Τα χρήματα για τις πτήσεις έμπαιναν στην άκρη και καταγράφονταν στα ταξίδια, προσθέτει. «Πιθανότατα επρόκειτο για χιλιάδες δολάρια», λέει ο Έβανς. «Δεν νομίζω ότι συνέβαινε τόσο συχνά, αλλά ήταν σίγουρα μια δαπάνη καταγραφής».

Ο Έβανς λέει ότι τα αιτήματα του ίδιου του Κομπς διαχειρίζονταν οι προσωπικοί του βοηθοί. Ένας από αυτούς είπε στο BBC ότι ο Combs συχνά τους ζητούσε να φέρουν με αεροπλάνο γυναίκες και να τις φιλοξενήσουν σε ξενοδοχεία, αν και ο βοηθός είπε ότι δεν ήταν σεξεργάτριες.

Κατά τη δεκαετία του 2000, το στούντιο ηχογράφησης Daddy's House άλλαξε, σύμφωνα με δύο πρώην υπαλλήλους που ισχυρίζονται ότι επικρατούσε μία κουλτούρα «σεξ, ναρκωτικών και ροκ εν ρολ». Ο Κομπς έφερνε τακτικά «τυχαίες γυναίκες» εκεί για να διασκεδάσουν, εμφανιζόμενος με μια συνοδεία δεκάδων ατόμων σε «τρία λευκά τζιπ, με λευκές ζάντες και λευκά δερμάτινα καθίσματα», λένε. Άλλοι καλλιτέχνες απαιτούσαν βαλίτσες με βότκα Ciroc και ένας έφερε ακόμη και μια μαϊμού σε μια συνεδρία, σύμφωνα με ένα πρώην στέλεχος.

Το στούντιο είναι μία από τις τοποθεσίες όπου γυναίκες έχουν έκτοτε κατηγορήσει τον Κομπς ότι τις νάρκωσε και τις βίασε. Το μοντέλο Κρίσταλ ΜακΚίνι ισχυρίζεται ότι ο μεγιστάνας της χορήγησε αλκοόλ και μαριχουάνα προτού της επιτεθεί σεξουαλικά εκεί το 2003. Την ίδια χρονιά, μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο Κομπς και δύο συνεργάτες του τη βίασαν ομαδικά στο στούντιο όταν ήταν 17 ετών.

Οι δικηγόροι του Combs λένε ότι «ανυπομονεί να αποδείξει την αθωότητά του», προσθέτοντας ότι οι ισχυρισμοί της ΜακΚίνι είναι «αβάσιμοι».

Πολλοί πρώην εργαζόμενοι λένε ότι εξακολουθούν να δυσκολεύονται να συνδέσουν τους ισχυρισμούς με τον άνθρωπο που γνώριζαν. «Αυτές οι κατηγορίες αποτελούν έκπληξη για μένα, όπως είμαι σίγουρος ότι είναι για πολλούς από τον κύκλο μας», λέει ο Τζέφρι Γουόκερ, στενός φίλος του Κομπς που ήταν μέλος της αρχικής ομάδας της Bad Boy. «Έχω πάει σε White Parties και φυσικά στο στούντιο και τίποτα από αυτά για τα οποία κατηγορείται δεν έγινε μπροστά στα μάτια μου».

Ο Έβανς ήταν επίσης επιφυλακτικός σχετικά με ορισμένους από τους ισχυρισμούς μέχρι που είδε το βίντεο με την Κάσι Βεντούρα, πρώην σύντροφο του Combs επί 10 χρόνια και πρώην καλλιτέχνιδα της Bad Boy, να ξυλοκοπείται βάναυσα από τον ράπερ σε ένα ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες το 2016.

Η Βεντούρα ήταν το πρώτο άτομο που μήνυσε τον Κομπς τον Νοέμβριο του 2023, ισχυριζόμενη ότι την είχε παγιδεύσει σε έναν κύκλο κακοποίησης, βίας και σεξουαλικής εμπορίας κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Ο Κομπς συμβιβάστηκε με την αγωγή την επόμενη μέρα για ένα άγνωστο ποσό.

Με την πάροδο των ετών, ο Σον Κομπς έχει επανειλημμένα επαναπροσδιορίσει το καλλιτεχνικό του όνομα, από Puff Daddy, σε P Diddy και τα τελευταία χρόνια, «Love».

Καθώς όλο και περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά του αναμένεται να δουν το φως της δημοσιότητας στη δίκη του Κομπς τον Μαϊό, πολλοί από αυτούς που ήταν κοντά στον ράπερ αμφισβητούν αν ποτέ γνώρισαν τον αληθινό Σον Κομπς.

«Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι είναι απλώς ένας αηδιαστικός άνθρωπος, αλλά δεν είναι αυτή η δική μου ανάμνηση του Puff», λέει ο Τζίμι Μέινς, ο οποίος μεγάλωσε με τον Κομπς στο Mount Vernon της Νέας Υόρκης.

Αλλά μετά από μια παύση, προσθέτει: «Ή ίσως τα χρήματα δίνουν στους ανθρώπους την ελευθερία να είναι ακριβώς αυτό που πραγματικά είναι, και αυτός ήταν αυτός ο τύπος από την αρχή».

