Σεισμός στην Τουρκία: «Μπλόκο» στο Twitter εν μέσω αυξανόμενης κριτικής στην κυβέρνηση Ερντογάν

Η πρόσβαση στο Twitter ήταν αδύνατη σήμερα σε μεγάλους παρόχους κινητής τηλεφωνίας της Τουρκίας, εν μέσω της αυξανόμενης κριτικής στο διαδίκτυο για την απάντηση της τουρκικής κυβέρνησης στον φονικό σεισμό.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι δεν είχαν πρόσβαση στο Twitter στην Τουρκία. Η υπηρεσία παρακολούθησης διακυβέρνησης του διαδικτύου netblocks.org επεσήμανε ότι η πρόσβαση στο Twitter ήταν περιορισμένη «σε αρκετούς παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου στην Τουρκία».

⚠️ Confirmed: Real-time network data show Twitter has been restricted in #Turkey; the filtering is applied on major internet providers and comes as the public come to rely on the service in the aftermath of a series of deadly earthquakes



