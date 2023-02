Σεισμός στην Τουρκία: Διασώστες απεγκλώβισαν δύο σκύλους μετά από 200 ώρες

Δύο ζωντανά σκυλιά που βρίσκονταν επί 200 ώρες κάτω από τα συντρίμμια που προκάλεσε ο σεισμός στην Τουρκία απεγκλώβισαν σήμερα διασώστες.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα σύντομο βίντεο που δείχνει διασώστες να απομακρύνουν έναν μικρόσωμο σκύλο από τα συντρίμμια ενός σπιτιού στο Σαμαντάγ, στην επαρχία Χατάι.

Σύμφωνα με τον Εκρέμ Ιμάμογλου, οι ιδιοκτήτες του ζώου πέθαναν στον σεισμό. Είχαν εγκατασταθεί στο Σαμαντάγ αφού γλίτωσαν από τον σεισμό που έπληξε τη Σμύρνη το 2020.

Στην Αντάκια, Πορτογάλοι διασώστες εντόπισαν και ανέσυραν ζωντανό αλλά εξαντλημένο ένα γκόλντεν ριτρίβερ, από το υπόγειο ενός γκρεμισμένου σπιτιού.

Ο σκύλος έμεινε για περισσότερες από 200 ώρες εγκλωβισμένος και είχε πληγές στα πόδια και το πρόσωπο, επειδή πιθανότατα προσπάθησε να σκάψει μόνος του για να ελευθερωθεί.

Ο Αντρέ Ρόσα, συντονιστής της ομάδας των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, είπε στο πρακτορείο Lusa ότι τα σκυλιά αντέχουν περισσότερο από τους ανθρώπους χωρίς τροφή, όμως οι 200 ώρες είναι πάρα πολλές για να επιβιώσουν χωρίς νερό.

Η διάσωση του γκόλντεν ριτρίβερ έγινε ωστόσο, κατά τύχη.

Η ομάδα κατευθυνόταν σε ένα άλλο σπίτι για να ανασύρει ένα πτώμα όταν μία από τους διασώστες, η Φιλίπα Μέντες, έδωσε ένα παιχνίδι σε έναν από τους σκύλους, τον Κέισι.

Ο 7χρονος Κέισι, που μετρά πολλές διασώσεις, την ευχαρίστησε με ένα γαύγισμα και τότε, ακούστηκε, σαν ηχώ, ένα δεύτερο γαύγισμα να του απαντά.

UPD: The dog’s name is Royce & he has been picked up by his owner’s brother. His family moved to Samandag after the Izmir earthquake of 2020 only to die in this one (via Istanbul press office) pic.twitter.com/hTGBNyJd6f