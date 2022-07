Σεισμός 7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Ισοπεδώθηκαν κτήρια

Τουλάχιστον δύο νεκροί είναι ο -έως τώρα- απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις βόρειες Φιλιππίνες, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες από το «χτύπημα» του Εγκέλαδου.

Η δόνηση έσπειρε τον πανικό στους κατοίκους, καθώς ταρακούνησε κτήρια ως την πρωτεύουσα Μανίλα, σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρό του.

Σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS), η δόνηση καταγράφηκε στις 08:43 (τοπική ώρα· 03:43 ώρα Ελλάδας) σε μικρό εστιακό βάθος, 10 χιλιομέτρων, στην ορεινή επαρχία Άμπρα της μεγαλύτερης νήσου των Φιλιππίνων, της Λουζόν. Το USGS αναθεώρησε την εκτίμησή του για την ισχύ του σεισμού στους 7 βαθμούς, από 7,1 νωρίτερα.

25χρονος εργάτης σκοτώθηκε όταν το τριώροφο ακίνητο όπου δούλευε κατέρρευσε στην πόλη Λα Τρινιδάδ, την πρωτεύουσα της επαρχία Μπενγκέτ, σύμφωνα με την αστυνομία. Άλλοι επτά εργάτες που βρίσκονταν εκεί βγήκαν σώοι. Ακόμη ένας θάνατος αναφέρθηκε στην επαρχία Άμπρα.

Στην πόλη Ντολόρες, 11 χιλιόμετρα από το επίκεντρο της δόνησης, τρομοκρατημένοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν από τα σπίτια τους ενώ παράθυρα και βιτρίνες κτηρίων έγιναν κομμάτια, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας Έντουιν Σέρχιο.

«Ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός», τόνισε ο κ. Σέρχιο, προσθέτοντας πως προκάλεσε ρωγμές στο κτίριο του αστυνομικού τμήματός του. Αφηγήθηκε χαρακτηριστικά ότι η δόνηση ανέτρεψε ακόμα και πάγκους με λαχανικά στην αγορά της πόλης.

Region 1 tour guide Arlene Alegre Gajeton shows some damaged structures within the UNESCO World Heritage site in Vigan, Ilocos Sur after the magnitude 7.3 earthquake. #EarthquakePH @cnnphilippines pic.twitter.com/XrWdBlcn4A