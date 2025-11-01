Σβάλμπαρντ: Ξεκίνησε η πολική νύχτα στην πιο κοντινή στεριά στον Βόρειο Πόλο

Οι κάτοικοι του Σβάλμπαρντ, αποχαιρετούν τον ήλιο για περίπου τέσσερις μήνες καθώς ξεκίνησε η πολική νύχτα.

Το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ βρίσκεται στον Αρκτικό Ωκεανό και αποτελεί το βορειότερο κομμάτι της Νορβηγίας, ενώ παράλληλα είναι η πιο κοντινή κατοικημένη στεριά στον Βόρειο Πόλο.

Η πολική νύχτα στο Σβάλμπαρντ ξεκινά επίσημα στις 14 Νοεμβρίου κάθε χρόνο και διαρκεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου.

Πολική νύχτα, είναι η περίοδος του χειμώνα κατά την οποία ο ήλιος δεν ανεβαίνει καθόλου πάνω από τον ορίζοντα για αρκετές ημέρες ή εβδομάδες. Μάλιστα στον Βόρειο Πόλο, μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Ωστόσο στο Σβάλμπαρντ, σημειώνεται μία πιο «ήπια» μορφή της, καθώς παρά το γεγονός ότι ο ήλιος δε φαίνεται στον ορίζοντα, υπάρχει λίγο φως κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνήθως γύρω στο μεσημέρι, που δημιουργεί λυκόφως.

Δηλαδή δεν κυριαρχεί απόλυτο σκοτάδι, βλέπεις αχνό φως στον ουρανό και σκιές.