Salman Rushdie: Άγνωστη η κατάσταση της υγείας του μετά την επίθεση με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη

Ο ινδικής καταγωγής Βρετανός συγγραφέας Salman Rushdie, ο οποίος είχε δεχθεί απειλές κατά της ζωής του από το Ιράν στα τέλη της δεκαετίας του 1980, δέχθηκε σήμερα επίθεση από άγνωστο στη διάρκεια εκδήλωσης στο Ίδρυμα Τσοτόκουα στη Νέα Υόρκη.

Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι ανέβηκε αιφνιδιαστικά στη σκηνή όπου ο Rushdie ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία και άρχισε να χτυπά τον 75χρονο συγγραφέα, ο οποίος σωριάστηκε στο έδαφος. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, ο συγγραφέας μαχαιρώθηκε στον λαιμό και διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Η κατάστασή του παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.

UPDATE: Salman Rushdie has been transported to the hospital via helicopter. His condition is unknown, per New York State Police. pic.twitter.com/ycR4TnZT2b

Οι «Σατανικοί Στίχοι» που έγραψε ο Salman Rushdie προκάλεσαν αναταραχή σε αρκετές χώρες του μουσουλμανικού κόσμου το 1988, καθώς θεωρήθηκε βιβλίο με «βλάσφημο» περιεχόμενο.

Μάλιστα, ο τότε ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Χομεϊνί είχε εκδώσει θρησκευτικό διάταγμα ζητώντας τη δολοφονία του Rushdie.

NY State Police: "On August 12, 2022, at about 11 a.m., a male suspect ran up onto the stage and attacked Rushdie and an interviewer. Rushdie suffered an apparent stab wound to the neck, and was transported by helicopter to an area hospital. His condition is not yet known." pic.twitter.com/W1SgRti1pz