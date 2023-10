RuPaul: Έφτασε η ώρα για τα απομνημονεύματά μου

Κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης καριέρας του, ο RuPaul έχει δημιουργήσει μια λαμπερή προσωπικότητα. Τώρα είναι έτοιμος να αφήσει τους θαυμαστές να δουν το άτομο πίσω από το μακιγιάζ.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram του ο RuPaul ανακοίνωσε την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του, με τίτλο, The House of Hidden Meanings. Τα απομνημονεύματα του πρόκειται να κυκλοφορήσουν στις 5 Μαρτίου 2024 και θα αφηγούνται την ιστορία ζωής του RuPaul, από τα φτωχικά παιδικά του χρόνια μέχρι το απόγειο της δόξας και την παγκόσμια φήμη του σήμερα.

Ο RuPaul κατέστησε πολύ σαφές στην ανακοίνωσή του ότι το βιβλίο βυθίζεται επίσης σε πτυχές της ζωής του που δεν έχει μοιραστεί ποτέ πριν. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένος και τόσο αγχωμένος ταυτόχρονα γιατί αποκαλύπτω τόσα πολλά για τον εαυτό μου», είπε στο βίντεο που ανάρτησε. «Ο κόσμος σήμερα, μοιάζει να είναι ένα τόσο εχθρικό και τρομακτικό μέρος για να είσαι ευάλωτος. Αλλά το έκανα. Ετοιμαστείτε λοιπόν».

Στη λεζάντα της ανάρτησή του, ο Ru Paul συνεχίζει λέγοντας πως το γράψιμο του βιβλίου τον έκανε να αισθάνεται κουρασμένος και απογυμνωμένος. «Έμαθα ότι η ευαλωτότητα είναι δύναμη, αλλά μέχρι στιγμής, το μόνο που νιώθω είναι άγχος αλλά και πολύ ενθουσιασμός που θα το μοιραστώ μαζί σας».

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο RuPaul αναπτύσσει τις συγγραφικές του ικανότητες. Το The House of Hidden Meanings σηματοδοτεί το τέταρτο βιβλίο του RuPaul, πριν από την αυτοβιογραφία του το 1996, Lettin It All Hang Out, τον οδηγό στυλ του 2010 Workin' It!: RuPaul's Guide to Life, Liberty, and the Pursuit of Style και τον οδηγό αυτοβοήθειας του 2018 GuRu.

Με πληροφορίες του Billboard

