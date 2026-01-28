Ρούμπιο: Απειλεί με νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα αν η Ροντρίγκες δεν συνεργαστεί

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει βία προκειμένου να διασφαλίσει ότι η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, θα συνεργαστεί «στο μέγιστο δυνατό βαθμό» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι το προσωπικό της συμφέρον θα την ωθήσει να προωθήσει βασικούς αμερικανικούς στόχους.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε δηλώσεις του ενώπιον νομοθετών την Τετάρτη, η Ροντρίγκες έχει δεσμευτεί να ανοίξει τον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας σε αμερικανικές εταιρείες, να προσφέρει προνομιακή πρόσβαση στην παραγωγή και να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου για την αγορά αμερικανικών προϊόντων.

Η ακρόαση είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ρούμπιο ενώπιον του Κογκρέσου, μετά την επιδρομή των ΗΠΑ στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο, την 3η Ιανουαρίου.

Ο Μαδούρο είχε κατηγορηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για εγκλήματα που περιλάμβαναν ναρκοτρομοκρατία, και ο Ρούμπιο εξήρε την επιχείρηση ως μια προσπάθεια επιβολής του νόμου που πραγματοποιήθηκε χωρίς την απώλεια ούτε μιας ζωής μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων. Ο Μαδούρο βρίσκεται σε φυλακή της Νέας Υόρκης και δηλώνει αθώος. Οι Δημοκρατικοί έχουν επικρίνει την επιδρομή ως παράνομη πράξη πολέμου που παρακάμπτει το Κογκρέσο και τώρα κινδυνεύει να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε μια μακροχρόνια δέσμευση για την ανοικοδόμηση της Βενεζουέλας.

«Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε βία για να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη συνεργασία, αν αποτύχουν άλλες μέθοδοι», δήλωσε η Ρούμπιο στην ανακοίνωση της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. «Ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα αποδειχθεί απαραίτητο, αλλά δεν θα αποφύγουμε ποτέ το καθήκον μας προς τον αμερικανικό λαό και την αποστολή μας».

Η Ροντρίγκες δήλωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ότι η Βενεζουέλα «έχει βαρεθεί» την αμερικανική παρέμβαση, καθώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυξανόμενη δυσαρέσκεια από ομάδες του δημόσιου τομέα και αριστερές

Με πληροφορίες από Bloomberg

